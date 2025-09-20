Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Kanadą w 1/8 finału mistrzostw świata 2025. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję meczu na żywo w TV i online, także za darmo.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kurek

Mecz siatkówki na żywo dziś: transmisja za darmo

Najwygodniejszym sposobem oglądania dzisiejszego meczu Polska – Kanada na żywo jest darmowa transmisja w serwisie STS TV. Aby ją odblokować, wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po wykonaniu tych kroków kibice uzyskują dostęp do transmisji online, którą można śledzić na telefonie, tablecie lub komputerze. Cały proces nie zajmie Ci więcej niż 5 minut!

Polska – Kanada: transmisja meczu siatkówki w telewizji i online

Dzisiejsze spotkanie Polaków z Kanadą pokażą także kanały Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisję online udostępnia platforma Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025.

Kiedy mecz polskich siatkarzy?

Starcie Polska – Kanada odbędzie się w sobotę, 20 września 2025 roku. To mecz fazy pucharowej – zwycięzca awansuje do ćwierćfinału turnieju, a biało-czerwoni będą chcieli potwierdzić status jednego z głównych faworytów do złota.

O której mecz polskich siatkarzy?

Mecz rozpocznie się o 14:00 czasu polskiego. To doskonała pora dla kibiców, którzy będą mogli obejrzeć spotkanie zarówno w domowym zaciszu, jak i w weekendowym gronie znajomych.

Polska – Kanada: zapowiedź

Polacy zakończyli fazę grupową zwycięstwem nad Holandią 3:1 i zajęli pierwsze miejsce w tabeli. Liderem zespołu w ostatnich spotkaniach był Bartosz Kurek, a dobrą formę utrzymują również Wilfredo Leon i Tomasz Fornal. Rywalem biało-czerwonych będzie Kanada, która zajęła drugą pozycję w swojej grupie po zwycięstwach nad Libią i Japonią oraz porażce z Turcją. To solidny zespół, ale eksperci wskazują Polskę jako wyraźnego faworyta. Nikola Grbić ma do dyspozycji pełną kadrę i zapowiada walkę o szybkie zamknięcie meczu.

