Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (30.11.2025)

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Transmisję meczu Girona – Real Madryt w ramach La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków transmisja uruchamia się automatycznie na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Jak włączyć transmisję meczu Realu Madryt w STS TV za darmo?
Aby uruchomić darmowy stream z meczu Girona – Real Madryt w STS TV, wykonaj te kroki:
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon o wartości minimum 2 zł,
- Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję Girona – Real Madryt.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: na jakim programie?
Mecz Girona – Real Madryt będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 2. Początek transmisji w niedzielę, 30 listopada 2025 o godzinie 21:00.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online
Stream online z meczu Girona – Real Madryt udostępnia platforma Canal+ Online. Bezpłatnie spotkanie obejrzysz natomiast w STS TV – po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.
