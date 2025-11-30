Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (30.11.2025)

19:28, 30. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo ze spotkania Girona - Real Madryt będzie dostępna w TV oraz online. Sprawdź, na jakim programie.

Vinicius Junior i Kylian Mbappe
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu Girona – Real Madryt w ramach La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków transmisja uruchamia się automatycznie na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Oglądaj mecz Girona – Real Madryt ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

Jak włączyć transmisję meczu Realu Madryt w STS TV za darmo?

Aby uruchomić darmowy stream z meczu Girona – Real Madryt w STS TV, wykonaj te kroki:

  1. Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
  2. Postaw kupon o wartości minimum 2 zł,
  3. Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję Girona – Real Madryt.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: na jakim programie?

Mecz Girona – Real Madryt będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 2. Początek transmisji w niedzielę, 30 listopada 2025 o godzinie 21:00.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Stream online z meczu Girona – Real Madryt udostępnia platforma Canal+ Online. Bezpłatnie spotkanie obejrzysz natomiast w STS TV – po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: o której?

Mecz Girona – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 30 listopada 2025 o godzinie 21:00.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Girona – Real Madryt pokaże Eleven Sports 2, online dostępne jest w Canal+ Online, a darmowy stream udostępnia STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.