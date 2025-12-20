Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (20.12.2025)

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo. Spotkanie Los Blancos w La Liga możesz oglądać zarówno w TV, jak i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Transmisja meczu Realu Madryt z Sevillą w 17. kolejce La Liga będzie dostępna za darmo w usłudze STS TV. Dostęp uzyskasz po spełnieniu kilku kroków. Musisz założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny kupon za minimum 2 zł. Wtedy odblokujesz dostęp do spotkania, które możesz obejrzeć na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Jak włączyć transmisję meczu Realu Madryt w STS TV za darmo?

Żeby odblokować darmowy dostęp do meczu Real Madryt – Sevilla w STS TV, musisz wykonać poniższe kroki:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw kupon za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „na żywo” i wybierz mecz Real Madryt – Sevilla

Mecz Realu Madryt dzisiaj: na jakim programie? transmisja TV

Mecz Real Madryt – Sevilla będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport. Początek spotkania w sobotę, 20 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Sobotni mecz Real – Sevilla możesz oglądać także online, a ułatwi Ci to usługa Canal+ online, która oferuje pakiet Super Sport. Bezpłatnie możesz obejrzeć to spotkanie w STS TV. Darmową transmisję odblokujesz po założeniu konta z kodem GOAL i postawieniu dowolnego zakładu za minimum 2 zł.