Mecz Polska – Włochy: gdzie oglądać? Transmisja na żywo za darmo (27.09.2025)

Polska – Włochy: gdzie obejrzeć za darmo?
Mecz Polska – Włochy w półfinale mistrzostw świata można obejrzeć również bez dodatkowych opłat. Bezpłatny stream online udostępnia STS TV, które pokazuje wszystkie spotkania reprezentacji Polski na tegorocznym mundialu.
Relacja rozpocznie się o godzinie 12:30 i będzie dostępna na różnych urządzeniach – komputerze, smartfonie oraz tablecie. Dostęp do transmisji wymaga krótkiej rejestracji w serwisie.
Jak uzyskać darmowy dostęp do meczu w STS TV?
- Załóż konto u bukmachera STS, wpisując kod GOAL podczas rejestracji
- Zagraj dowolny kupon za minimum 2 zł
- Wejdź do zakładów live i uruchom transmisję meczu Polska – Włochy
Kto wygra mecz?
Polska – Włochy: gdzie oglądać w TV i online?
Transmisja meczu Polska – Włochy będzie dostępna w otwartym Polsacie oraz na kanałach sportowych Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Kibice mogą także śledzić spotkanie online w serwisie Polsat Box Go, który umożliwia dostęp na urządzeniach mobilnych i komputerach.
Kiedy i o której mecz Polska – Włochy?
Mecz Polska – Włochy odbędzie się w sobotę 27 września 2025 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:30 czasu polskiego.
