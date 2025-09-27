Mecz Polska – Włochy: gdzie oglądać? Transmisja na żywo za darmo (27.09.2025)

Mecz siatkówki Polska - Włochy wyłoni finalistę mistrzostw świata 2025. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję z tego spotkania Biało-czerwonych.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kurek

Polska – Włochy: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Polska – Włochy w półfinale mistrzostw świata można obejrzeć również bez dodatkowych opłat. Bezpłatny stream online udostępnia STS TV, które pokazuje wszystkie spotkania reprezentacji Polski na tegorocznym mundialu.

Relacja rozpocznie się o godzinie 12:30 i będzie dostępna na różnych urządzeniach – komputerze, smartfonie oraz tablecie. Dostęp do transmisji wymaga krótkiej rejestracji w serwisie.

Jak uzyskać darmowy dostęp do meczu w STS TV?

Załóż konto u bukmachera STS, wpisując kod GOAL podczas rejestracji Zagraj dowolny kupon za minimum 2 zł Wejdź do zakładów live i uruchom transmisję meczu Polska – Włochy

Polska – Włochy: gdzie oglądać w TV i online?

Transmisja meczu Polska – Włochy będzie dostępna w otwartym Polsacie oraz na kanałach sportowych Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Kibice mogą także śledzić spotkanie online w serwisie Polsat Box Go, który umożliwia dostęp na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Kiedy i o której mecz Polska – Włochy?

Mecz Polska – Włochy odbędzie się w sobotę 27 września 2025 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:30 czasu polskiego.

