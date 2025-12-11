Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV i online za darmo. Gdzie oglądać? (11.12.2025)

Jagiellonia zagra dzisiaj z Rayo Vallecano w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja z tego meczu.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja online

Dzisiejszy mecz Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji Europy można obejrzeć online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV

Transmisja telewizyjna z meczu Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Start spotkania zaplanowano na godzinę 18:45.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Dzisiejszy mecz Jagiellonii można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. W internecie transmisja będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go.

O której godzinie dzisiejszy mecz Jagiellonii?

Dzisiejszy (11 grudnia) mecz Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano rozpocznie się o godzinie 18:45.

