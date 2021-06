Gdzie obejrzeć mecz Finlandia – Rosja? Z meczu Finlandia – Rosja: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji i online. O której godzinie mecz Finlandia – Rosja? Spotkanie grupy B Mistrzostw Europy odbędzie się na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Finlandia – Rosja na żywo – w telewizji i online za darmo. Sprawdź o której jest mecz Finlandia – Rosja.

Mecz Finlandia – Rosja: gdzie oglądać mecz Euro online?

W pierwszym dzisiejszym meczu Euro 2020 reprezentacja Finlandii zmierzy się na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu z reprezentacją Rosji. Na papierze faworytem są gospodarze, którzy nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów, jeżeli chcą myśleć o awansie do fazy pucharowej.

Po pierwszej kolejce powody do zadowolenia mogli mieć jedynie Finowie, którzy niespodziewanie pokonali 1:0 w Kopenhadze Danię. Choć trzy punkty trafiły na ich konto, to ich gra w tym meczu pozostawiała wiele do życzenia. Zadowoleni z postawy swojego zespołu nie mogli być również rosyjscy kibice. Drużyna Stanisława Czerczesowa nie miała żadnych szans w konfrontacji z jednym z faworytów całego turnieju – reprezentacją Belgii (0:3).

W środowe popołudnie reprezentacja Finlandii może zapewnić sobie awans do fazy pucharowej, ale aby tak się stało musi myśleć o zwycięstwie. Z takim samym zamiarem na boisko wybiegną również Rosjanie. Kto będzie górą w tym starciu? Sprawdź nasze typy na mecz Finlandia – Rosja. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania Euro 2020.

Finlandia – Rosja, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie grupy B Euro 2020 w Baku, podobnie jak pozostałe spotkania finałów Mistrzostw Europy, będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Finlandia – Rosja transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1 i TVP 4K. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15:00, skomentują Rafał Wolski i Wojciech Kowalewski.

Finlandia – Rosja: transmisja online za darmo

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Petersburgu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Finlandia – Rosja online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

O której mecz Finlandia – Rosja?

Spotkanie drugiej kolejki grupy B Euro 2020: Finlandia – Rosja rozegrane zostanie w środę (16 czerwca). Mecz rozpocznie się o godzinie 15:00

Finlandia – Rosja: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w tym spotkaniu upatrują w rosyjskim zespole. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Finlandia Rosja 6.05 3.80 1.71 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. czerwca 2021 11:21 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

