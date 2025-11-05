Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać? (05.11.2025)

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Dzisiejszy mecz Barcelony z Club Brugge w 4. kolejce Ligi Mistrzów obejrzysz na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Transmisja dostępna jest również online w serwisie Canal+ Online. Dzięki ofercie bukmachera STS możesz uzyskać 3-miesięczny darmowy dostęp do Canal+ Online po wpłacie 50 zł.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS i aktywuj go w Canal+ Online.
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV
Mecz Club Brugge – Barcelona będzie transmitowany w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Początek spotkania o godzinie 21:00.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Spotkanie Club Brugge – Barcelona obejrzysz również online w serwisie Canal+ Online i sport.tvp.pl. Platforma umożliwia oglądanie transmisji na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV w jakości HD.
Mecz Club Brugge – Barcelona w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00 we wtorek (4 listopada 2025).
