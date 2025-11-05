Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać? (05.11.2025)

19:43, 5. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz FC Barcelony? Spotkanie z Club Brugge będzie dostępne w TV oraz online. Sprawdź informacje o transmisji.

Robert Lewandowski
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy mecz Barcelony z Club Brugge w 4. kolejce Ligi Mistrzów obejrzysz na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Transmisja dostępna jest również online w serwisie Canal+ Online. Dzięki ofercie bukmachera STS możesz uzyskać 3-miesięczny darmowy dostęp do Canal+ Online po wpłacie 50 zł.

Oglądaj mecz Club Brugge – Barcelona ZA DARMO! Odbierz voucher na Canal+

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,
  3. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS i aktywuj go w Canal+ Online.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Mecz Club Brugge – Barcelona będzie transmitowany w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Spotkanie Club Brugge – Barcelona obejrzysz również online w serwisie Canal+ Online i sport.tvp.pl. Platforma umożliwia oglądanie transmisji na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV w jakości HD.

O której dzisiaj mecz Barcelony?

Mecz Club Brugge – Barcelona w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00 we wtorek (4 listopada 2025).

Gdzie obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj?

Dzisiejszy mecz Barcelony z Club Brugge obejrzysz w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport i Canal+ Extra 1, a także online w serwisie Canal+ Online.