Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Darmową opcją śledzenia spotkania FC Barcelona – Real Sociedad jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją włączyć, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i dostępna na komputerze, smartfonie oraz tablecie w wysokiej jakości.
W 7. kolejce La Liga FC Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad na Camp Nou. Będzie to spotkanie, w którym Katalończycy ponownie spróbują powalczyć o trzy punkty i tym samym powalczą o zniwelowanie straty do Realu Madryt w tabeli La Liga.
Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?
Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu FC Barcelona – Real Sociedad.
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV
Spotkanie FC Barcelona – Real Sociedad będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek meczu w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 18:30.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Dzisiejszy mecz można obejrzeć również w internecie. Transmisja dostępna będzie na platformie elevensports.pl oraz w Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto STS TV daje możliwość oglądania meczu za darmo po spełnieniu wcześniej wskazanych warunków.
Spotkanie FC Barcelona – Real Sociedad w ramach 7. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 18:30.
Mecz FC Barcelona – Real Sociedad możesz obejrzeć w telewizji na Eleven Sports 1, online w serwisie elevensports.pl i na platformie Canal+ Online, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.