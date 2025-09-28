Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo będzie dostępna w TV oraz online za darmo w STS TV.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Robert Lewandowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Darmową opcją śledzenia spotkania FC Barcelona – Real Sociedad jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją włączyć, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i dostępna na komputerze, smartfonie oraz tablecie w wysokiej jakości.

W 7. kolejce La Liga FC Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad na Camp Nou. Będzie to spotkanie, w którym Katalończycy ponownie spróbują powalczyć o trzy punkty i tym samym powalczą o zniwelowanie straty do Realu Madryt w tabeli La Liga.

Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?

Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu FC Barcelona – Real Sociedad.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie FC Barcelona – Real Sociedad będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek meczu w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 18:30.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz można obejrzeć również w internecie. Transmisja dostępna będzie na platformie elevensports.pl oraz w Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto STS TV daje możliwość oglądania meczu za darmo po spełnieniu wcześniej wskazanych warunków.

Reklama