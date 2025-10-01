REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Dzisiejszy hit FC Barcelony z PSG w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na kanale Canal+ Extra 1. Spotkanie można śledzić w telewizji oraz online w usłudze Canal+ Online. Dzięki STS kibice mogą uzyskać darmowy dostęp na 30 dni, odbierając specjalny voucher.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (klikając w ten link),
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać minimum 50 zł na konto (nie musisz stawiać zakładu),
- Odbierz kod przesłany e-mailem lub SMS i aktywuj pakiet Canal+ Online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV
Spotkanie Barcelony z PSG w 2. kolejce Ligi Mistrzów będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu w środę (1 października) o godzinie 21:00.
Kto wygra?
- Barcelona
- PSG
- Będzie remis
0 Votes
Mecz Barcelona – PSG dzisiaj: stream online
Transmisja online z meczu Barcelony z PSG będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Widzowie mogą skorzystać z oferty promocyjnej STS i oglądać Ligę Mistrzów za darmo przez 30 dni. Alternatywnie, dostęp do pakietu można uzyskać także bezpośrednio w serwisie Canal+ Online.
Spotkanie Barcelona – PSG w Lidze Mistrzów rozpocznie się w środę (1 października) o godzinie 21:00 na Estadi Olímpic Lluís Companys.
Mecz Barcelony z PSG będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz online w serwisie Canal+ Online.