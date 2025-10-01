Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo (01.10.2025)

19:21, 1. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo meczu Barcelona - PSG będzie dostępna w TV oraz online w serwisach streamingowych.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Oglądaj Ligę Mistrzów ZA DARMO! Odbierz voucher na Canal+ od STS z kodem GOALPLUS

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy hit FC Barcelony z PSG w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na kanale Canal+ Extra 1. Spotkanie można śledzić w telewizji oraz online w usłudze Canal+ Online. Dzięki STS kibice mogą uzyskać darmowy dostęp na 30 dni, odbierając specjalny voucher.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (klikając w ten link),
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać minimum 50 zł na konto (nie musisz stawiać zakładu),
  4. Odbierz kod przesłany e-mailem lub SMS i aktywuj pakiet Canal+ Online.
Oglądaj mecz Barcelony z PSG ZA DARMO!

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Barcelony z PSG w 2. kolejce Ligi Mistrzów będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu w środę (1 października) o godzinie 21:00.

Mecz Barcelona – PSG dzisiaj: stream online

Transmisja online z meczu Barcelony z PSG będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Widzowie mogą skorzystać z oferty promocyjnej STS i oglądać Ligę Mistrzów za darmo przez 30 dni. Alternatywnie, dostęp do pakietu można uzyskać także bezpośrednio w serwisie Canal+ Online.

O której dzisiaj mecz Barcelony?

Spotkanie Barcelona – PSG w Lidze Mistrzów rozpocznie się w środę (1 października) o godzinie 21:00 na Estadi Olímpic Lluís Companys.

