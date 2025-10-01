Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo meczu Barcelona - PSG będzie dostępna w TV oraz online w serwisach streamingowych.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy hit FC Barcelony z PSG w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na kanale Canal+ Extra 1. Spotkanie można śledzić w telewizji oraz online w usłudze Canal+ Online. Dzięki STS kibice mogą uzyskać darmowy dostęp na 30 dni, odbierając specjalny voucher.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (klikając w ten link), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać minimum 50 zł na konto (nie musisz stawiać zakładu), Odbierz kod przesłany e-mailem lub SMS i aktywuj pakiet Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Barcelony z PSG w 2. kolejce Ligi Mistrzów będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu w środę (1 października) o godzinie 21:00.

Kto wygra? Barcelona

PSG

Będzie remis Barcelona

PSG

Będzie remis 0 Votes

Mecz Barcelona – PSG dzisiaj: stream online

Transmisja online z meczu Barcelony z PSG będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Widzowie mogą skorzystać z oferty promocyjnej STS i oglądać Ligę Mistrzów za darmo przez 30 dni. Alternatywnie, dostęp do pakietu można uzyskać także bezpośrednio w serwisie Canal+ Online.