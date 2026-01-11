Manchester United – Brighton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (11 stycznia) mecz 1/32 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Manchester United – Brighton, gdzie oglądać?

W 1/32 finału do Pucharu Anglii przystąpi Manchester United. Jego przeciwnikiem będzie inny reprezentant Premier League, Brighton. Dla Czerwonych Diabłów to kiepska wiadomość i to mimo atutu w postaci rozegrania meczu na Old Trafford. Kibice drużyny przyjezdnej liczą, że ich ulubieńcy wykorzystają przeciętną dyspozycję rywala i to oni będą się cieszyć z awansu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester United – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Brighton będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisję na żywo przeprowadzi TVP Sport. Do roli komentatorów wyznaczeni zostali Maciej Iwański i Janusz Michalik.

Manchester United – Brighton, transmisja online

Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Manchesteru United i Brighton będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Manchester United – Brighton, kto wygra?

Manchester United – Brighton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta niedzielnej rywalizacji wskazują Manchester United. Jego zwycięstwo wyceniono kursem 1.88. Współczynnik na sukces Brighton to natomiast 3.70. Różnica w kursach jest zatem nieduża, ale zauważalna.

Manchester United Brighton 1.88 4.00 3.70 Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 21:19

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Brighton? Spotkanie Manchester United – Brighton będzie transmitowane w TVP Sport, a także online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Brighton? Mecz odbędzie się już w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 17:30.

