Manchester United – Brighton, gdzie oglądać?
W 1/32 finału do Pucharu Anglii przystąpi Manchester United. Jego przeciwnikiem będzie inny reprezentant Premier League, Brighton. Dla Czerwonych Diabłów to kiepska wiadomość i to mimo atutu w postaci rozegrania meczu na Old Trafford. Kibice drużyny przyjezdnej liczą, że ich ulubieńcy wykorzystają przeciętną dyspozycję rywala i to oni będą się cieszyć z awansu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Brighton
Manchester United – Brighton, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Brighton będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisję na żywo przeprowadzi TVP Sport. Do roli komentatorów wyznaczeni zostali Maciej Iwański i Janusz Michalik.
Manchester United – Brighton, transmisja online
Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Manchesteru United i Brighton będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.
Manchester United – Brighton, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru United 100%
- Wygrana Brighton 0%
2+ Votes
Manchester United – Brighton, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta niedzielnej rywalizacji wskazują Manchester United. Jego zwycięstwo wyceniono kursem 1.88. Współczynnik na sukces Brighton to natomiast 3.70. Różnica w kursach jest zatem nieduża, ale zauważalna.
Spotkanie Manchester United – Brighton będzie transmitowane w TVP Sport, a także online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.