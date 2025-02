Aflo Co. Ltd./Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Manchester City – Real Madryt, gdzie oglądać?

Przed rozpoczęciem obecnej edycji obie drużyny były wymieniane w gronie głównych kandydatów do końcowego triumfu. Po kilku miesiącach sytuacja diametralnie się zmieniła. To przede wszystkim efekt kryzysu Manchesteru City, który zupełnie nie przypomina drużyny z poprzednich sezonów. Tym samym wypadł ze wspomnianego grona, a w walce o awans do 1/8 finału czeka go niezwykle trudne zadanie.

Faworytem dwumeczu na papierze jest Real Madryt, ale Królewscy nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie pogrążonego w kryzysie rywala. Josep Guardiola nadal dysponuje bardzo mocnym składem. Jego zespół ma wiele do udowodnienia i będzie starał się to zrobić właśnie we wtorkowy wieczór. Mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester City – Real Madryt, transmisja w TV

Mecz Manchester City – Real Madryt, który jest hitem fazy play-off Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek (11 lutego) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ 1 Extra, a rywalizację skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Manchester City – Real Madryt, transmisja online

Hit Ligi Mistrzów możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online, do której dostęp możesz uzyskać teraz korzystając z promocji Fortuny. Spełniając warunki będziesz mógł przez 30 dni korzystać z pakietu Super Sport, który umożliwia między innymi oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do usługi CANAL+ online możesz również uzyskać samodzielnie wykupując dostęp. Pakiet Super Sport obejmujący wszystkie kanały CANAL+ jest aktualnie dostępny w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Kurs 150 na gola Man City lub Realu

Niezwykle atrakcyjną ofertę na wtorkowy mecz Manchesteru City z Realem Madryt przygotował bukmacher Superbet. Oferuje bowiem możliwość zagrania zakładu na gola wybranej przez siebie drużyny po kursie 150. Do zgarnięcia jest aż 300 zł bonusu i to przy kuponie postawionym już za 2 zł. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na gola wybranej drużyny w meczu Manchester City – Real Madryt Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester City – Real Madryt, kto wygra?`

Jak zakończy się mecz? wygra Manchester City

będzie remis

wygra Real Madryt wygra Manchester City 0%

będzie remis 20%

wygra Real Madryt 80% 5+ Votes

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Real Madryt? Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Real Madryt? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (11 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.