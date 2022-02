Man City – Tottenham: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (19.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City – Tottenham Hotspur to zdecydowanie najciekawszy sobotni mecz 26. kolejki Premier League. Obywatele przystąpią do tego starcia w roli zdecydowanego faworyta, ale drużyna Antonio Conte ma nadzieję powtórzyć osiągnięcie z sierpnia minionego roku. W tym materiale dowiesz się, gdzie będzie dostępna transmisja z boju Man City – Tottenham w TV i online.

Mecz Man City – Tottenham, gdzie oglądać

Man City – Tottenham to ostatnie sobotnie spotkanie w ramach 26. kolejki ligi angielskiej. Podopieczni Josepa Guardioli podejdą do tego starcia w bardzo dobrych nastrojach po wysokiej wygranej nad Sportingiem (5:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wcześniej The Citizens rozbili z kolei Norwich City (4:0) w Premier League.

Znacznie gorzej wiedzie się w ostatnim czasie zespołowi Antonio Conte. Tottenham ma na swoim koncie trzy ligowe porażki z rzędu. Panaceum na The Spurs znalazły takie ekipy jak: Chelsea (0:2), Southampton (2:3) i Wolves (0:2).

Mecz Man City – Tottenham, transmisja TV

Konfrontacja z Etihad Stadium będzie transmitowana w telewizji. Mecz Man City – Tottenham będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport 2. Komentatorami potyczki, która zacznie się o 18:30, będą Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Man City – Tottenham, transmisja za darmo

Ewinner zakłady bukmacherskie przygotowały super promocję dedykowaną przede wszystkim do kibiców piłki nożnej. Można uzyskać darmowy dostęp na 30 dni do pakietu Canal+ online, dzięki któremu można śledzić mecze między innymi Premier League. Zarówno dzięki dedykowanej stronie Canal+ online, jak i poprzez aplikację dostępną na urządzenia mobilne. Co należy zrobić? Szczegółowe informacje przekazujemy poniżej.

Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę

Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie eWinner

Man City – Tottenham, kursy bukmacherskie

Mecz Man City – Tottenham według analityków bukmacherskich ma zdecydowanego faworyta. STS zakłady bukmacherskie kurs na wiktorię Obywateli ustalił na zaledwie 1,30. Tymczasem sporo można wygrać, typując wygraną The Spurs, bo kurs na tę ekipę w Superbet zakłady bukmacherskie kształtuje się w wysokości 11,00.