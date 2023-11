fot. Imago / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

ŁKS – Zagłębie, gdzie oglądać

ŁKS to czerwona latarnia rozgrywek. Mimo że w szeregach beniaminka PKO Ekstraklasy doszło już do zmiany trenera, to zabrakło pozytywnego impulsu w postaci wygranej w spotkaniu o stawkę. Fani wierzą natomiast, że światełkiem w tunelu będzie wygrana z Polonią Warszawa (2:0) w ostatnim sparingu.

Zagłębie Lubin to z kolei ekipa, będąca bez wygranej od sześciu spotkań. W tym czasie Miedziowi mają na swoim koncie dwa remisy i cztery porażki. Jednocześnie na koncie zespołu Waldemara Fornalika aktualnie jest 21 punktów. W związku z tym Zagłębie do lidera traci 12 oczek.

Piątkowa rywalizacja będzie również ważna dla trenera Piotra Stokowca. Dzisiaj stoi za sterami łodzian. Wcześniej jednak był odpowiedzialny za rezultaty w szeregach zespołu z Lubina.

ŁKS – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Mecz ŁKS – Zagłębie będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family od godziny 17:30. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Wojciech Jagoda.

ŁKS – Zagłębie, transmisja online

Spotkanie ŁKS – Zagłębie będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu emitowana będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

ŁKS – Zagłębie, kto wygra?

ŁKS – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo ŁKS-u wynosi 2.52. Z kolei opcja na zwycięstwo Zagłębia została oszacowana na 3.00. Remis ustalono na poziomie 3.50.

ŁKS Łódź Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 10:08 .

