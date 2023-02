PressFocus Na zdjęciu: Stipe Juric

ŁKS – GKS Tychy: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Łódzki Klub Sportowy zanotował świetny finisz rundy i zakończył ją jako lider. Czy w podobnie dobrym stylu rozpocznie rundę rewanżową? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

ŁKS – GKS Tychy, gdzie oglądać

ŁKS Łódź zanotował spektakularny finisz rundy jesiennej. Zespół wygrał wszystkie pięć ostatnich meczów, wykorzystał obniżkę formy Puszczy Niepołomice oraz Ruchu Chorzów, i przejął fotel lidera. Teraz Rycerze Wiosny muszą zapracować na swój przydomek – bo to właśnie w rundzie wiosennej muszą udowodnić, że są faworytem do wygrania Fortuna 1 Ligi i awansu do PKO BP Ekstraklasy.

Rywalem łodzian będzie GKS Tychy. Ta ekipa nie miała tak udanej końcówki jesieni. Łącznie uzbierała 23 punkty i plasuje się w środku stawki. W pierwszym meczu po przerwie zimowej z pewnością czeka ją niełatwe zadanie.

ŁKS – GKS Tychy, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 19. kolejki Fortuna 1 Ligi obejrzysz na kanale Polsat Sport.

ŁKS – GKS Tychy, transmisja na żywo za darmo

Starcie ŁKS-u z GKS-em Tychy będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu, a konkretnie – usługi Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do niej możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

ŁKS – GKS Tychy, transmisja online

Mecz w Łodzi dostępny będzie w aplikacji Polsat Box Go. Powyżej wytłumaczyliśmy, jak uzyskać do niej miesięczny dostęp.

ŁKS – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Rycerze Wiosny są wyraźnym faworytem nadchodzącego meczu rundy rewanżowej Fortuna 1 Ligi.

1. liga ŁKS Łódź GKS Tychy 71 2.06 3.75 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2023 07:23 .