Liverpool – Wolverhampton to bez wątpienia jeden z tych meczów 38. kolejki Premier League, który może najbardziej elektryzować. Wpływ na to ma fakt, że The Reds wciąż mają szanse na mistrzostwo Anglii. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkanie na Anfield Road w telewizji i online.

Liverpool FC – Wolverhampton, gdzie oglądać

Liverpool przed rozegraniem niedzielnego spotkania Premier League legitymuje się bilansem 89 punktów. The Reds tracą tylko oczko do pierwszego Man City. Z kolei na ósmej pozycji zadomowili się piłkarze Wolves.

Liverpool przystąpi do potyczki, chcąc odnieść trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo po pokonaniu Aston Villa (2:1) i Southampton (2:1). Zadanie nie wydaje się trudne, bo na drodze podopiecznych Juergena Kloppa stanie team, który jest bez wygranej od sześciu meczów.

Liverpool FC – Wolverhampton, transmisja TV

Oczywiście starcie na Anfield Road będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania odbędzie się na antenie Canal+ Sport 2. Rywalizację skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Liverpool FC – Wolverhampton, transmisja za darmo

Niezwykle ważna dla końcowego układu tabeli Premier League batalia będzie także dostępna na platformach streamingowych. Spotkanie będzie można śledzić przede wszystkim na Canal+ online. Tymczasem dzięki promocji eWinner zakłady bukmacherskie można zobaczyć starcie Liverpool – Wolverhampton bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzięki bukmacherowi można korzystać z serwisu streamingowego przez 30 dni za darmo. Wystarczy spełnić konkretne warunki.

The Reds podejdą do batalii z Wilkami w roli zdecydowanego faworyta. Kurs w STS zakłady bukmacherskie na wiktorię Liverpoolu wynosi 1,18.