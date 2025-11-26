Liverpool FC - PSV Eindhoven transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (26 listopada) mecz 5. kolejki Ligi Mistrzów.

Liverpool – PSV, gdzie oglądać?

W 5. kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty do tabeli fazy ligowej rywalizować będą drużyny z Anglii i Holandii. Na Anfield zagrają pogrążony w kryzysie Liverpool i rozpędzone PSV. Jakość sportowa jest po stronie gospodarzy. Goście mają jednak argumenty, aby skutecznie przeciwstawić się murowanego faworytowi ekspertów. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Liverpool – PSV Eindhoven

Liverpool – PSV, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool FC – PSV Eindhoven obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Liverpool – PSV, transmisja online

Mecz 5. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Liverpoolu i PSV będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – PSV, kto wygra?

Liverpool – PSV, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Liverpool poradzi sobie w najbliższym meczu Ligi Mistrzów. Zwycięstwo gospodarzy wyceniono współczynnikiem 1.33, przy kursie 8.20 na wygraną PSV. Sam podział punktów na Anfield byłby niespodzianką, co potwierdza kurs 6.00 na takie zdarzenie.

Liverpool FC PSV Eindhoven 1.30 6.50 9.00 Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 08:07

Gdzie oglądać mecz Liverpool – PSV? Starcie Liverpool – PSV będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – PSV? Mecz odbędzie się już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.

