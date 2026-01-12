Liverpool – Barnsley, gdzie oglądać?
W poniedziałkowy wieczór o awans do 1/16 finału Pucharu Anglii zagra Liverpool. Jego przeciwnikiem na Anfield będzie Barnsley. To przeciwnik ocierający się o spadek na czwarty poziom rozgrywkowy, stąd awans The Reds traktowany jest w kategoriach formalności. Jak Arne Slot i spółka wypadną na tle takiego rywala? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Liverpool – Barnsley, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Barnsley będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisję na żywo przeprowadzi TVP Sport. Do roli komentatorów wyznaczeni zostali Marcin Feddek i Michał Zachodny.
Liverpool – Barnsley, transmisja online
Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Liverpoolu i Barnsley będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.
Liverpool – Barnsley, kto wygra?
Liverpool – Barnsley, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków w kolejnej rundzie Pucharu Anglii zamelduje się Liverpool. Współczynnik na takie zdarzenie to 1.17. Z kolei potencjalną wygraną Barnsley możesz zagrać po kursie 11.00.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (12 stycznia) o godzinie 20:45.
