Liverpool – Barnsley: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na poniedziałek (12 stycznia) mecz 1/32 finału FA Cup.

Liverpool – Barnsley, gdzie oglądać?

W poniedziałkowy wieczór o awans do 1/16 finału Pucharu Anglii zagra Liverpool. Jego przeciwnikiem na Anfield będzie Barnsley. To przeciwnik ocierający się o spadek na czwarty poziom rozgrywkowy, stąd awans The Reds traktowany jest w kategoriach formalności. Jak Arne Slot i spółka wypadną na tle takiego rywala? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Liverpool – Barnsley, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Barnsley będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisję na żywo przeprowadzi TVP Sport. Do roli komentatorów wyznaczeni zostali Marcin Feddek i Michał Zachodny.

Liverpool – Barnsley, transmisja online

Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Liverpoolu i Barnsley będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Liverpool – Barnsley, kto wygra?

Liverpool – Barnsley, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków w kolejnej rundzie Pucharu Anglii zamelduje się Liverpool. Współczynnik na takie zdarzenie to 1.17. Z kolei potencjalną wygraną Barnsley możesz zagrać po kursie 11.00.

Liverpool FC Barnsley 1.17 7.70 11.0

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Barnsley? Spotkanie Liverpool – Barnsley będzie transmitowane w TVP Sport, a także online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Barnsley? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (12 stycznia) o godzinie 20:45.

