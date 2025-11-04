Liga Mistrzów mecze dzisiaj transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (04.11.2025)

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja
Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.
Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. To się opłaca, bo standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
- Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?
TVP ma prawa do pokazywania wybranych meczów Ligi Mistrzów w każdej kolejce. W środę 5 listopada TVP pokaże spotkanie FC Barcelony z Club Brugge. Pozostałe mecze dostępne są wyłącznie w Canal+ Sport i online w Canal+ Online.
Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (04.11.2025)
Wtorkowy wieczór zapowiada się znakomicie. Oto pełna lista meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów zaplanowanych na 4 listopada:
- 18:45 – Napoli – Eintracht Frankfurt
- 18:45 – Slavia Praga – Arsenal
- 21:00 – Atl. Madryt – Royale Union SG
- 21:00 – Bodo/Glimt – Monaco
- 21:00 – Juventus – Sporting
- 21:00 – Liverpool – Real Madryt
- 21:00 – Olympiakos – PSV
- 21:00 – PSG – Bayern Monachium
- 21:00 – Tottenham – FC Kopenhaga
Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 i online w serwisie Canal+ Online. TVP pokaże mecz Liverpool – Real Madryt.
Dwa pierwsze spotkania rozpoczną się o 18:45, a pozostałe mecze o 21:00.
