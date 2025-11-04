Liga Mistrzów mecze dzisiaj transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (04.11.2025)

17:43, 4. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie obejrzeć dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Transmisja będzie dostępne w TV oraz online. Nowi klienci STS mogą odebrać voucher na atrakcyjnych warunkach.

Liga Mistrzów
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.

Liga Mistrzów przez 3 miesiące ZA DARMO! Odbierz voucher na Canal+

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. To się opłaca, bo standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
  3. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP ma prawa do pokazywania wybranych meczów Ligi Mistrzów w każdej kolejce. W środę 5 listopada TVP pokaże spotkanie FC Barcelony z Club Brugge. Pozostałe mecze dostępne są wyłącznie w Canal+ Sport i online w Canal+ Online.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (04.11.2025)

Wtorkowy wieczór zapowiada się znakomicie. Oto pełna lista meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów zaplanowanych na 4 listopada:

  • 18:45 – Napoli – Eintracht Frankfurt
  • 18:45 – Slavia Praga – Arsenal
  • 21:00 – Atl. Madryt – Royale Union SG
  • 21:00 – Bodo/Glimt – Monaco
  • 21:00 – Juventus – Sporting
  • 21:00 – Liverpool – Real Madryt
  • 21:00 – Olympiakos – PSV
  • 21:00 – PSG – Bayern Monachium
  • 21:00 – Tottenham – FC Kopenhaga
Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów?

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 i online w serwisie Canal+ Online. TVP pokaże mecz Liverpool – Real Madryt.

O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 4 listopada 2025?

Dwa pierwsze spotkania rozpoczną się o 18:45, a pozostałe mecze o 21:00.

