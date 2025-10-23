Liga Konferencji: transmisja. Gdzie oglądać Ligę Konferencji? (23.10.2025)

Liga Konferencji: gdzie oglądać? Mecze polskich drużyn w tych rozgrywkach będą dostępne w standardowej telewizji oraz online. Sprawdź, jak można oglądać za darmo.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Konferencji

Liga Konferencji: transmisja

Transmisja rozgrywek Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 jest dostępna w Telewizji Polsat oraz w sieci za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Dla kibiców polskich drużyn przygotowano także specjalny voucher od bukmachera Superbet. Dzięki niemu można oglądać mecze całkiem za darmo przez 3 miesiące.

Wystarczy, że zarejestrujesz konto z kodem GOALPOLSAT, wpłacisz minimum 40 zł i postawisz pierwszy zakład. Standardowa cena usługi 3-miesięcznej to około 150 zł, a więc oszczędzasz sporą sumę.

Jak krok po kroku aktywować darmowy dostęp?

Aby uzyskać dostęp do transmisji bez opłat, wykonaj następujące kroki:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (najlepiej z tego linku), Wpłać minimum 40 zł i postaw swój pierwszy zakład, Przejdź pełną weryfikację konta, Odbierz voucher e-mailem, Wykorzystaj kod i oglądaj mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji tej jesieni!

Liga Konferencji: gdzie oglądać?

Mecze Ligi Konferencji UEFA można w Polsce oglądać wyłącznie w Telewizji Polsat, która ma prawa do transmisji na sezon 2025/2026. W telewizji spotkania pokazywane są na kanałach:

Polsat Sport ,

, Polsat Sport 1 ,

, Polsat Sport 2 ,

, Polsat Sport Premium 1 i 2

Jeśli chodzi o transmisje online, wszystkie mecze są dostępne w serwisie Polsat Box Go. To platforma streamingowa Polsatu, gdzie można oglądać spotkania na komputerze, smartfonie, tablecie czy telewizorze Smart TV. Wystarczy wykupić pakiet Polsat Box Go Sport, który daje dostęp także do innych kanałów sportowych (m.in. Eleven Sports i Eurosport).

Liga Konferencji: mecze polskich drużyn

W czwartek (23 października) cztery polskie drużyny rozegrają kolejne mecze w Lidze Konferencji: