Liga Konferencji: transmisja. Gdzie oglądać dzisiejsze mecze polskich drużyn? (11.12.2025)

Gdzie oglądać mecze polskich drużyn w europejskich pucharach? Transmisje spotkań Ligi Konferencji są dostępne w TV oraz online.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Puchar za Ligę Konferencji

Liga Konferencji: transmisja dzisiejszych meczów polskich drużyn

Dzisiejsze mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji Europy będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i w streamie online w Polsat Box Go. Platforma udostępnia wszystkie spotkania rozgrywane w ramach LKE. Dzięki współpracy ze STS użytkownicy mogą odebrać voucher umożliwiający korzystanie z usługi na preferencyjnych warunkach.

Jak odebrać voucher do Polsat Box Go?

Aby skorzystać z vouchera przygotowanego przez STS i oglądać mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji, wykonaj kilka prostych kroków:

Załóż konto w STS z kodem GOALGO,

Zaznacz zgody marketingowe przy rejestracji,

Wpłać co najmniej 50 zł na start,

Poczekaj na przesłanie vouchera SMS-em lub e-mailem.

Liga Konferencji: transmisja TV

Dzisiejsze mecze polskich drużyn będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium. Poszczególne spotkania zostaną rozdzielone między stacje w zależności od ramówki i godzin rozpoczęcia.

Liga Konferencji: stream online

Transmisje online ze wszystkich meczów Ligi Konferencji udostępnia platforma Polsat Box Go. To jedyne legalne źródło streamów na żywo w internecie. Użytkownicy mogą skorzystać także z vouchera przygotowanego przez STS.

Dzisiejsze mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji (11.12.2025)

W czwartek, 11 grudnia 2025 roku rozegrane zostaną cztery mecze 5. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji z udziałem polskich zespołów. Spotkania mają znaczenie w kontekście awansu. Oto dzisiejsze mecze:

18:45: Jagiellonia – Rayo Vallecano

18:45: FC Noah – Legia Warszawa

21:00: Lech Poznań – FSV Mainz

21:00: Raków Częstochowa – Zrinjski Mostar

