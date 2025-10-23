REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Rakowa Częstochowa?
Mecz Rakowa Częstochowa z Sigmą Ołomuniec w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Spotkanie będzie można także obejrzeć online w serwisie Polsat Box Go.
Jeśli chcesz śledzić europejskie występy Rakowa bez dodatkowych kosztów, skorzystaj z promocji Superbet. Rejestrując się z kodem GOALPOLSAT, otrzymasz 3-miesięczny dostęp do kanałów Polsat Sport zupełnie za darmo. Dzięki temu obejrzysz wszystkie mecze Rakowa, Lecha, Jagiellonii i Legii w Lidze Konferencji bez opłat.
Jak aktywować voucher Superbet na mecze Rakowa?
Otrzymanie 3-miesięcznego vouchera na pakiet Polsat Sport jest bardzo proste. Wystarczy wykonać kilka kroków:
- Zarejestruj się w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj),
- Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj pierwszy zakład,
- Zweryfikuj swoje konto,
- Odbierz kod promocyjny wysłany na adres e-mail,
- Aktywuj voucher i oglądaj wszystkie mecze polskich drużyn w europejskich pucharach przez 3 miesiące bez opłat.
Mecz Rakowa Częstochowa dzisiaj: transmisja TV
Bezpośrednią relację z meczu Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania w czwartek, 23 października 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Rakowa Częstochowa dzisiaj: stream online
Starcie Sigma – Raków można obejrzeć również w internecie. Transmisja online dostępna będzie w serwisie Polsat Box Go, gdzie kibice znajdą pełną relację z kanałów Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.
