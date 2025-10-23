Liga Konferencji. Mecz Rakowa Częstochowa dzisiaj: transmisja na żywo (23.10.2025)

Gdzie oglądać mecz Rakowa Częstochowa dzisiaj? Transmisja ze spotkania Sigma Ołomuniec - Raków będzie dostępna w TV oraz online.

Jonatan Braut Brunes
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes
Oglądaj Raków w Lidze Konferencji przez 3 miesiące ZA DARMO. Odbierz voucher z kodem GOALPOLSAT!

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Rakowa Częstochowa?

Mecz Rakowa Częstochowa z Sigmą Ołomuniec w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Spotkanie będzie można także obejrzeć online w serwisie Polsat Box Go.

Jeśli chcesz śledzić europejskie występy Rakowa bez dodatkowych kosztów, skorzystaj z promocji Superbet. Rejestrując się z kodem GOALPOLSAT, otrzymasz 3-miesięczny dostęp do kanałów Polsat Sport zupełnie za darmo. Dzięki temu obejrzysz wszystkie mecze Rakowa, Lecha, Jagiellonii i Legii w Lidze Konferencji bez opłat.

Odbierz darmowy dostęp do Polsat Sport od Superbet!

Jak aktywować voucher Superbet na mecze Rakowa?

Otrzymanie 3-miesięcznego vouchera na pakiet Polsat Sport jest bardzo proste. Wystarczy wykonać kilka kroków:

  1. Zarejestruj się w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj),
  2. Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj pierwszy zakład,
  3. Zweryfikuj swoje konto,
  4. Odbierz kod promocyjny wysłany na adres e-mail,
  5. Aktywuj voucher i oglądaj wszystkie mecze polskich drużyn w europejskich pucharach przez 3 miesiące bez opłat.

Mecz Rakowa Częstochowa dzisiaj: transmisja TV

Bezpośrednią relację z meczu Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania w czwartek, 23 października 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Rakowa Częstochowa dzisiaj: stream online

Starcie Sigma – Raków można obejrzeć również w internecie. Transmisja online dostępna będzie w serwisie Polsat Box Go, gdzie kibice znajdą pełną relację z kanałów Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

O której dzisiaj mecz Rakowa Częstochowa?

Spotkanie Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek (23 października 2025) o godzinie 21:00.

