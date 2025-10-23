Liga Konferencji. Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja na żywo (23.10.2025)

Gdzie oglądać mecz Jagiellonii dzisiaj? Transmisja ze spotkania Strasbourg - Jagiellonia będzie dostępna w TV oraz za pośrednictwem streamu online.

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Jagiellonii?

Spotkanie Jagiellonii Białystok ze Strasbourgiem w 2. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Fani mogą również śledzić mecz online w serwisie Polsat Box Go.

Dostęp do kanałów Polsat Sport można uzyskać także poprzez specjalny voucher od Superbet. Aktywując go teraz, obejrzysz wszystkie mecze Jagiellonii Białystok i innych polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Konferencji. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł.

Jak oglądać mecze Jagiellonii dzięki voucherowi od Superbet?

Aby odebrać 3-miesięczny voucher na pakiet Polsat Sport, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj), Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj pierwszy zakład, Przejdź proces weryfikacji konta, Na maila otrzymasz unikalny kod, Użyj vouchera i oglądaj wszystkie mecze Jagiellonii, Rakowa, Lecha i Legii w Lidze Konferencji.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV

Pojedynek Strasbourg – Jagiellonia Białystok pokaże na żywo stacja Polsat na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Początek meczu zaplanowano na czwartek, 23 października 2025 roku o godzinie 18:45.

Mecz Jagiellonii dzisiaj: stream online

Starcie Strasbourg – Jagiellonia będzie również dostępne online. Transmisja ruszy kilka minut przed pierwszym gwizdkiem na platformie Polsat Box Go, która udostępnia kanały Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

