Liga Konferencji. Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja na żywo (23.10.2025)

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Jagiellonii?
Spotkanie Jagiellonii Białystok ze Strasbourgiem w 2. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Fani mogą również śledzić mecz online w serwisie Polsat Box Go.
Dostęp do kanałów Polsat Sport można uzyskać także poprzez specjalny voucher od Superbet. Aktywując go teraz, obejrzysz wszystkie mecze Jagiellonii Białystok i innych polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Konferencji. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł.
Jak oglądać mecze Jagiellonii dzięki voucherowi od Superbet?
Aby odebrać 3-miesięczny voucher na pakiet Polsat Sport, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:
- Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij tutaj),
- Wpłać minimum 40 zł i zawrzyj pierwszy zakład,
- Przejdź proces weryfikacji konta,
- Na maila otrzymasz unikalny kod,
- Użyj vouchera i oglądaj wszystkie mecze Jagiellonii, Rakowa, Lecha i Legii w Lidze Konferencji.
Mecz Jagiellonii dzisiaj: transmisja TV
Pojedynek Strasbourg – Jagiellonia Białystok pokaże na żywo stacja Polsat na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Początek meczu zaplanowano na czwartek, 23 października 2025 roku o godzinie 18:45.
Mecz Jagiellonii dzisiaj: stream online
Starcie Strasbourg – Jagiellonia będzie również dostępne online. Transmisja ruszy kilka minut przed pierwszym gwizdkiem na platformie Polsat Box Go, która udostępnia kanały Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.
Kto wygra mecz?
- Jagiellonia 67%
- Strasbourg 0%
- Będzie remis 33%
