PressFocus Na zdjęciu: Ryan Sessegnon

Leicester – Tottenham, transmisja na żywo w telewizji oraz online. Już w czwartek czeka nas jeden z hitów 17. kolejki. Leicester City podejmie u siebie trawiony problemami z koronawirusem Tottenham Hotspur. Spotkanie dostępne będzie “na żywo” w polskiej telewizji oraz internecie.

Leicester – Tottenham, gdzie oglądać

Leicester i Tottenham to sąsiedzi w tabeli, choć londyńczycy rozegrali o dwa spotkania mniej. Postawę Lisów trudno określić inaczej niż słowem: nieregularność. Na dziesięć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach podopieczni Rodgersa wygrali trzykrotnie, tyle samo razy zremisowali i cztery razy przegrali. Ostatnio w lidze udało im się przerwać kiepską passę, deklasując przedostatni w stawce zespół Newcastle United.

Tottenham, zaś, zanotował pewien progres pod wodzą Antonio Conte. Koguty podejdą do czwartkowego spotkania po serii trzech kolejnych ligowych zwycięstw. Londyńczycy mają jednak inne powody do zmartwień. Ostatnio przełożono ich dwa spotkania; jedno w Lidze Konferencji (co w konsekwencji może kosztować ich odpadnięcie z rozgrywek) i jedno, przeciwko Brighton & Hove Albion, w Premier League. Koronawirus wraca do angielskiej piłki, czego Tottenham jest najlepszym przykładem. Trzeba jednak zauważyć, że dzięki temu w starciu z Leicester podopieczni Conte będą bardziej wypoczęci.

Sprawdź nasze typy na mecz Leicester – Tottenham.

Leicester – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Starcie Premier League rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z tego meczu dostępna będzie na specjalnym kanale, Canal + Now.

Leicester – Tottenham, transmisja online

Rzecz jasna, pojedynek w 17. kolejce angielskiej ekstraklasy dostępny będzie także za pośrednictwem internetu. Wystarczy wejść na stronę www.canalplus.com i wykupić abonament.

Leicester – Tottenham, typy bukmacherskie

Choć, jako się rzekło, Leicester gra w kratkę, ważniejsza dla bukmacherów wydaje się zdrowotna sytuacja zespołu Tottenhamu. Dlatego też to gospodarze są, według nich, faworytem nadchodzącego pojedynku.

Leicester Tottenham 2.55 3.60 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. grudnia 2021 08:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin