Leicester City – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (16.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Dele Alli

Leicester – Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 17. kolejki Lisy mają zmierzyć się przed własną publicznością z Kogutami. Jeżeli mecz dojdzie do skutku, to obie drużyny przystąpią do niego poważnie osłabione. W naszej zapowiedzi znajdziecie także informacje o formie prezentowanej przez obie drużyny w ostatnich tygodniach.

Leicester – Tottenham, typy i przewidywania

Wskazanie rozstrzygnięcia w czwartkowym meczu na King Power Stadium jest nie lada wyzwaniem. Szkoleniowcy obu zespołów stoją przed trudnym wyzwaniem, jakim jest poradzenie sobie z licznymi absencjami. Przy ustalaniu składu muszą również brać pod uwagę czekający wkrótce ich zespołu maraton świąteczno-noworoczny, co sprawa, że przewidzenie wyjściowych jedenastek na ten mecz jest bardzo trudne.

Obie drużyny przyzwyczaiły nad już do tego, że w pojedynkach między nimi goli nie brakuje. W 9 z 10 takich meczów z Leicester w roli gospodarza, gole zdobywały oba zespoły. Podobnego scenariusza spodziewamy się w czwartek, bowiem obie drużyny z pewnością nie będą kalkulować i wybiegną na murawę z zamiarem sięgnięcia po pełną pulę. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Fortuna 1.55 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Leicester – Tottenham, ostatnie wyniki

Obie drużyny sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, ale zdecydowanie lepiej w tym sezonie punktują piłkarze Tottenhamu. Co prawda mają tylko przy punkty przewagi nad Leicester, ale należy również pamiętać, że rozegrali do tej pory dwa mecze mniej od swojego najbliższego rywala.

Fani Tottenhamu mogą być zadowoleni z postawy drużyny na boiskach Premier League pod wodzą nowego trenera Antonio Conte. W pierwszym ligowym meczu pod jego wodzą Koguty bezbramkowo zremisowały z Evertonem, ale w kolejnych trzech spotkaniach zapisały na swoje konto komplet dziewięciu punktów. Wygrywali kolejno z Leeds United (2:1), Brentfordem (2:0) i Norwich City (3:0). Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, że wszystkie te spotkania rozegrali przed własną publicznością.

Leicester City w ostatnich tygodniach spisywał się natomiast ze zmiennym skutkiem. W ostatni weekend odniósł u siebie wysokie zwycięstwo 4:0 z Newcastle United, ale we wcześniejszych dwóch wyjazdowych meczach zdobył tylko jeden punkt – 2:2 z Southampton i 1:2 z Aston Villą. W czwartkowy wieczór będą starali się wykorzystać atut własnego boiska, tym bardziej, że Tottenham w tym sezonie wygrał tylko dwa z sześciu meczów na terenie rywali.

Leicester – Tottenham, historia

Historia ostatnich pojedynków obu drużyn nie przemawia za żadną ze stron. W poprzednim sezonie oba spotkania zakończyły się wygranymi gości – 2:0 Leicester i 4:2 Tottenhamu. Sezon wcześniej triumfowali z kolei gospodarze.

Tottenham przed czwartkowym meczem na pewno nie stoi na straconej pozycji, bowiem w ostatnich latach kilkakrotnie pokazywał, że potrafi być skuteczny na King Power Stadium. W poprzednim sezonie pokazał również charakter, bowiem to Leicester dwukrotnie wychodziło w tym meczu na prowadzenie, ale ostatecznie po dwóch trafieniach Garetha Bale’a w końcówce spotkanie zakończyło się triumfem 4:2 gości z Londynu.

Leicester – Tottenham, kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy oferowane przez bukmacherów na to spotkanie jasno wynika, że nieco większe szanse na sukces dają gospodarzom. Tak jest między innymi w przypadku Fortuny, w której kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.10. Wykorzystując Fortuna kod promocyjny GOAL podczas rejestracji możesz uzyskać między innymi zakład bez ryzyka do 600 zł.

Leicester – Tottenham, transmisja meczu

Transmisja z czwartkowego spotkania na King Power Stadium będzie oczywiście dostępna w telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:30, obejrzymy na kanałach Canal+ Family i Canal+ Now. Za pośrednictwem internetu spotkanie będzie można oglądać dzięki usłudze Canal+ online. Komentarz do tego meczu zapewnią Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.