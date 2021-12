PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Leicester – Liverpool: transmisja w telewizji oraz stream online. W najciekawiej zapowiadającym się wtorkowym spotkaniu Premier League Lisy podejmować będą przed własną publicznością The Reds. Faworytami do zdobycia pełnej puli są oczywiście goście. Sprawdź gdzie w telewizji obejrzysz dzisiejsze spotkanie oraz zobacz jak zupełnie za darmo uzyskać 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online.

Mecz Liverpoolu dzisiaj, gdzie oglądać

Dla obu zespołów będzie to drugi pojedynek w ciągu zaledwie kilku dni. Tydzień temu obie drużyny mierzyły się ze sobą w ćwierćfinale Carabao Cup. Niezwykle zacięty pojedynek w podstawowym czasie gry zakończył się remisem 3:3 i awansie do półfinału musiały zadecydować rzuty karne. Te lepiej egzekwowali podopieczni Juergena Kloppa i to oni zagrają o finał.

Ostatni weekend The Reds mieli wolne z uwagi na to, że ich ligowy pojedynek został przełożony z uwagi na szalejącą na wyspach pandemię koronawirusa. Piłkarze Leicester pojawili się natomiast na murawie, ale swojego występu przeciwko Manchesterowi City na Etihad Stadium nie będą najlepiej wspominać. Drużyna Brendana Rodgersa co prawda zdobyła trzy gole, ale jednocześnie pozwoliła rywalom na strzelenie aż sześciu goli.

Przed wtorkowym meczem na King Power Stadium łatwo można wskazać faworyta. Czy The Reds nie zawiodą i sięgną po komplet punktów w starciu z Leicester? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Leicester – Liverpool.

Leicester – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Najciekawszy wtorkowy mecz Premier League będziemy mogli oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji. Spotkanie będzie pokazywane “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00 skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Mecze Premier League można również oglądać online za pośrednictwem usługi Canal+ online. Teraz dzięki eWinner zakłady bukmacherskie możecie zupełnie za darmo uzyskać 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Leicester – Liverpool, transmisja online

Tak! Tak jak już napisaliśmy wyżej transmisja z meczu będzie dostępna także za pośrednictwem internetu. Wystarczy mieć do niego dostęp oraz wykupiony odpowiedni pakiet w usłudze Canal+ online. Wyżej przedstawiliśmy również instrukcję jak otrzymać darmowy voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi.

Leicester – Liverpool, kursy bukmacherskie

Liverpool przed wtorkowym meczem ma po swojej stronie zdecydowanie więcej argumentów. Podobnego zdania są również bukmacherzy, co widać po kursach oferowanych przez nich na ten pojedynek.

