Legia – Śląsk, gdzie oglądać?

Legia Warszawa ma już tylko matematyczne szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu. W grze o tytuł nadal uczestniczy Śląsk Wrocław, który jednak musi zacząć punktować zdecydowanie lepiej niż w ostatnich tygodniach, aby zachować nadzieję na przeskoczenie w tabeli Jagiellonii Białystok. W niedzielę wrocławian czeka jednak bardzo trudne zadanie.

Śląsk w Warszawie nie wygrał od wielu lat i niewiele wskazuje na to, aby tę serię przełamał w najbliższym meczu. Legia liczy na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Goncalo Feio i do spotkania przystąpi w roli faworyta. Gospodarze nie mają już nic do stracenia. Sprawdź typy na mecz Legia – Śląsk.

Legia – Śląsk, transmisja w TV

Niedzielny mecz Legia – Śląsk jest jednym z tych, który będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30, transmitowane będzie na kanałach TVP2, TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. W TVP rywalizację komentować będą Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski, natomiast w CANAL+ Robert Skrzyński i Kamil Kosowski.

Legia – Śląsk, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO Ekstraklasy można oglądać “na żywo” poprzez usługę CANAL+ online. Możesz teraz skorzystać ze specjalnej oferty i obniżyć cenę pakietu z kanałami CANAL+ do 39 zł miesięcznie (na okres trzech miesięcy). Z oferty skorzystasz rejestrując konta za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 100 na bramkę Legii lub Śląska

Przy okazji niedzielnego hitu PKO Ekstraklasy można skorzystać z promocji Superbet, dającej szansę na zagranie zakładu na gola Legii lub Śląska po kursie 100.00. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta pojedynczy kupon na którym znajdzie się zakład na gola wybranej drużyny w meczu Legia Warszawa – Śląsk Wrocław (typ zakładu: Legia Warszawa Strzeli Gola – tak lub Legia Warszawa – Liczba Goli – powyżej 0.5 lub Śląsk Wrocław Strzeli Gola – tak lub Śląsk Wrocław – Liczba Goli – powyżej 0.5). Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 200 zł

Legia – Śląsk, kto wygra?

Legia – Śląsk, kursy bukmacherskie

Choć Legia plasuje się niżej w ligowej tabeli, jest faworytem niedzielnego meczu. Zdaniem bukmacherów nawet wyraźnym, bowiem kursy na wygraną Legii nie przekraczają 1.72.

Legia Warszawa Śląsk Wrocław 1.72 3.80 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2024 10:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Legia – Śląsk? Transmisja będzie dostępna na kanałach TVP2, TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Legia – Śląsk? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 17:30.

