Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. W ten weekend będziemy świadkami starcia beniaminków. Początek rywalizacji już w sobotę o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie obejrzeć za darmo?

Przed nami starcie beniaminków, którzy znajdują się obecnie w strefie spadkowej. Lechia Gdańsk z dorobkiem 14 oczek zamyka tabelę PKO BP Ekstraklasy i pilnie potrzebuje punktów. Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma tylko 2 oczka więcej, zajmując 16. miejsce w stawce. Obie drużyny zagrają więc pod dużą presją, walcząc o pełną pulę w kontekście utrzymania w elicie. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w sobotę, 29 listopada o godzinie 14:45. Z poniższego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszą potyczkę.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja w TV

Sobotni mecz oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji – na kanale CANAL+ Sport 3 – gdzie zawody skomentują Adam Marchliński i Michał Żyro.

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: stream online

Starcie w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto wygra? Lechia

Padnie remis

Termalica Lechia 100%

Padnie remis 0%

Termalica 0% 2+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (29 listopada) o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.