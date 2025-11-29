REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie obejrzeć za darmo?
Przed nami starcie beniaminków, którzy znajdują się obecnie w strefie spadkowej. Lechia Gdańsk z dorobkiem 14 oczek zamyka tabelę PKO BP Ekstraklasy i pilnie potrzebuje punktów. Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma tylko 2 oczka więcej, zajmując 16. miejsce w stawce. Obie drużyny zagrają więc pod dużą presją, walcząc o pełną pulę w kontekście utrzymania w elicie. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w sobotę, 29 listopada o godzinie 14:45. Z poniższego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszą potyczkę.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja w TV
Sobotni mecz oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji – na kanale CANAL+ Sport 3 – gdzie zawody skomentują Adam Marchliński i Michał Żyro.
Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: stream online
Starcie w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (29 listopada) o godzinie 14:45.
