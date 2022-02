PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Lechia Gdańsk

Lechia – Lech: gdzie obejrzeć – transmisja w telewizji oraz stream online. Kolejorz w niedzielę będzie starał się wrócić na fotel lidera PKO Ekstraklasy, ale czeka go trudny pojedynek w Gdańsku. Mecz oczywiście obejrzymy “na żywo” w polskiej telewizji, ale przedstawiamy również sposób, który pozwala na odebranie darmowego voucheru na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Za jej pośrednictwem można również oglądać mecze ligi polskiej.



Lechia Gdańsk PKO Ekstraklasa

20.02.2022

17:30



Polsat Plus Arena Gdańsk

Lech Poznań

Lechia – Lech, gdzie oglądać

Lech rywalizację w 2022 roku rozpoczął od wpadki, bo za taką należy uznać wyjazdowy remis 3:3 z Cracovią. Przed tygodniem drużyna Macieja Skorży stanęła już na wysokości zadania i efektownie 5:0 pokonała u siebie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Teraz Kolejorza czeka wizyta w Gdańsku.

Lechia w pierwszym meczu pokonała 2:0 pogrążony w głębokim kryzysie Śląsk Wrocław, ale tydzień temu musiał uznać na wyjeździe wyższość Cracovii (0:2). Teraz będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, ale również bardziej wymagającego rywala.

Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się wygraną 2:0 Lecha. I była to piąta z rzędu ligowa wygrana Kolejorza z rywalem z Gdańska. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Lechia – Lech.

Lechia – Lech, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie, które uważane jest za hit 22. kolejki PKO Ekstraklasy, obejrzymy w Polsce na kilku kanałach telewizyjnych. Transmisja dostępna będzie na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra HD i TVP Sport. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30, w Canal+ skomentują Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki, natomiast w TVP Maciej Iwański i Kazimierz Węgrzyn.

Lechia – Lech: transmisja na żywo za darmo

Jak już wspomnieliśmy, jednym z kanałów na którym transmitowany będzie mecz Lechia – Lech jest Canal+ Sport 3. Kanał ten jest dostępny również w ramach pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, a teraz można zupełnie za darmo uzyskać do niej dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Poniżej krótka instrukcja co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

To wszystko! Jeżeli spełnisz te warunki, w ciągu 48h otrzymasz od Fuksiarza dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go i będziesz mógł przez najbliższy miesiąc oglądać za darmo mecze Ekstraklasy.

Lechia – Lech, transmisja online

Jak już napisaliśmy, mecz będzie można oglądać za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której można dostęp uzyskać za darmo. Spotkanie będzie dostępne również w usłudze Canal+ online oraz na internetowej stronie TVP Sport.

Lechia – Lech, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów jasno pokazują, że faworytem tego meczu jest Lech Poznań.

Lechia Gdańsk Lech Poznań 4.35 3.60 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2022 15:15 .

