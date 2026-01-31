Lech Poznań – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.01.2026)

Lech – Lechia: gdzie oglądać?
Lech Poznań zmierzy się przed własną publicznością z Lechią Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po dwóch kolejnych remisach ligowych. Obrońcy tytułu zajmują obecnie ósme miejsce i w drugiej części sezonu zamierzają włączyć się do walki o czołowe lokaty. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena rozczarowuje na własnym stadionie. W dziewięciu domowych spotkaniach Lech zdobył 13 punktów.
Lechia przystępuje do tego meczu w dobrych nastrojach. Biało-Zieloni w trzech ostatnich spotkaniach wyjazdowych odnieśli komplet zwycięstw i teraz chcą podtrzymać serię również w Poznaniu. Drużyna Johna Carvera wydostała się ze strefy spadkowej i stopniowo poprawia swoją sytuację w tabeli.
Lech – Lechia: transmisja w TV
Spotkanie między Lechem Poznań a Lechią Gdańsk obejrzysz na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Mecz skomentują Rafał Dębiński oraz Marcin Baszczyński. Pierwszy gwiazdek na Enea Stadionie o godzinie 20:15.
Lech – Lechia: stream online
Sobotni mecz Lech Poznań – Lechia Gdańsk rozgrywany przy Bułgarskiej będzie też transmitowany w internecie. Spotkanie będzie można śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online oraz bezpłatnie w serwisie YouTube CANAL+ Sport.
Lech – Lechia: sonda
Kto wygra mecz na Enea Stadionie?
- Lech Poznań 67%
- Remis 33%
- Lechia Gdańsk 0%
3+ Votes
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (31 stycznia). Początek rywalizacji na Enea Stadionie o godzinie 20:15.
