Lech Poznań – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.01.2026)

Lech Poznań podejmie Lechię Gdańsk na Enea Stadionie w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz zostanie rozegrany w sobotę (31 stycznia) o godz. 20:15. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

Lech – Lechia: gdzie oglądać?

Lech Poznań zmierzy się przed własną publicznością z Lechią Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po dwóch kolejnych remisach ligowych. Obrońcy tytułu zajmują obecnie ósme miejsce i w drugiej części sezonu zamierzają włączyć się do walki o czołowe lokaty. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena rozczarowuje na własnym stadionie. W dziewięciu domowych spotkaniach Lech zdobył 13 punktów.

Lechia przystępuje do tego meczu w dobrych nastrojach. Biało-Zieloni w trzech ostatnich spotkaniach wyjazdowych odnieśli komplet zwycięstw i teraz chcą podtrzymać serię również w Poznaniu. Drużyna Johna Carvera wydostała się ze strefy spadkowej i stopniowo poprawia swoją sytuację w tabeli.

Lech – Lechia: transmisja w TV

Spotkanie między Lechem Poznań a Lechią Gdańsk obejrzysz na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Mecz skomentują Rafał Dębiński oraz Marcin Baszczyński. Pierwszy gwiazdek na Enea Stadionie o godzinie 20:15.

Lech – Lechia: stream online

Sobotni mecz Lech Poznań – Lechia Gdańsk rozgrywany przy Bułgarskiej będzie też transmitowany w internecie. Spotkanie będzie można śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online oraz bezpłatnie w serwisie YouTube CANAL+ Sport.

Lech – Lechia: sonda

Kto wygra mecz na Enea Stadionie? Lech Poznań

Remis

Lechia Gdańsk Lech Poznań 67%

Remis 33%

Lechia Gdańsk 0% 3+ Votes

Lech – Lechia: kursy bukmacherskie

Lech Poznań Lechia Gdańsk 1.88 4.00 4.00 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 17:55

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Lechia Gdańsk? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, w usłudze CANAL+ online i w kanale YouTube CANAL+ Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Lech Poznań – Lechia Gdańsk? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (31 stycznia). Początek rywalizacji na Enea Stadionie o godzinie 20:15.

