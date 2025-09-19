Kiedy gala Złotej Piłki 2025? Wtedy będą wyniki – data, godzina i nominacje

Wielkimi krokami zbliża się gala Złotej Piłki 2025. Dowiedz się, kiedy dokładnie odbędzie się ceremonia. Faworytami do głównej nagrody są Lamine Yamal i Ousmane Dembele.

Kiedy gala Złotej Piłki 2025?

Gala Złotej Piłki 2025 odbędzie się w poniedziałek 22 września 2025 roku w paryskim Théâtre du Châtelet. Początek ceremonii zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.

Kto ma największe szanse na Złotą Piłkę 2025?

Wśród faworytów do męskiej Złotej Piłki wymienia się przede wszystkim Ousmane’a Dembele, który poprowadził Paris Saint-Germain do pierwszego w historii triumfu w Lidze Mistrzów. Silną konkurencję stanowią jednak Lamine Yamal i Raphinha z Barcelony. Na liście 30 nominowanych znalazł się również Robert Lewandowski.

W rywalizacji kobiet mocną pozycję mają piłkarki z Hiszpanii – Aitana Bonmati, Alexia Putellas i Mariona Caldentey – które wciąż dominują w futbolu reprezentacyjnym i klubowym. Wysoko stoją także notowania Alessii Russo i Leah Williamson, które po Euro 2025 i sukcesach Arsenalu stały się twarzami angielskiej piłki. W gronie nominowanych znalazła się również Ewa Pajor, gwiazda Barcelony i reprezentacji Polski.

Nagrody na gali Złotej Piłki 2025

Podczas gali wręczonych zostanie dwanaście statuetek, w tym: