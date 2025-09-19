Kiedy gala Złotej Piłki 2025? Wtedy będą wyniki – data, godzina i nominacje

Kiedy gala Złotej Piłki 2025?
Gala Złotej Piłki 2025 odbędzie się w poniedziałek 22 września 2025 roku w paryskim Théâtre du Châtelet. Początek ceremonii zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.
Kto ma największe szanse na Złotą Piłkę 2025?
Wśród faworytów do męskiej Złotej Piłki wymienia się przede wszystkim Ousmane’a Dembele, który poprowadził Paris Saint-Germain do pierwszego w historii triumfu w Lidze Mistrzów. Silną konkurencję stanowią jednak Lamine Yamal i Raphinha z Barcelony. Na liście 30 nominowanych znalazł się również Robert Lewandowski.
W rywalizacji kobiet mocną pozycję mają piłkarki z Hiszpanii – Aitana Bonmati, Alexia Putellas i Mariona Caldentey – które wciąż dominują w futbolu reprezentacyjnym i klubowym. Wysoko stoją także notowania Alessii Russo i Leah Williamson, które po Euro 2025 i sukcesach Arsenalu stały się twarzami angielskiej piłki. W gronie nominowanych znalazła się również Ewa Pajor, gwiazda Barcelony i reprezentacji Polski.
Nagrody na gali Złotej Piłki 2025
Podczas gali wręczonych zostanie dwanaście statuetek, w tym:
- Złota Piłka (Ballon d’Or) – dla najlepszego piłkarza i piłkarki,
- Kopa Trophy – dla najlepszego zawodnika i zawodniczki do 21 lat,
- Yashin Trophy – dla najlepszego bramkarza i bramkarki,
- Gerd Muller Trophy – dla najlepszego strzelca w klubie i reprezentacji,
- Johan Cruyff Trophy – dla najlepszego trenera w piłce męskiej i kobiecej,
- Club of the Year – dla najlepszego klubu męskiego i kobiecego,
- Socrates Award – za działalność charytatywną i społeczną.