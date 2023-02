PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus – Nantes: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Po licznych niepowodzeniach w Serie A, Juventus postara się rozpocząć przygodę z tegoroczną Ligą Europy od zwycięstwa. Czy Nantes postawi się gigantowi? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Juvevntus – Nantes, gdzie oglądać

Juventus z pewnością nie spodziewał się takiego sezonu. Zespół odpadł z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej, ale to, co najgorsze, miało dopiero nadejść. Kara, którą otrzymała Stara Dama w Serie A nie tylko zamyka drogę do walki o tytuł, ale i marzyć o grze w europejskich pucharach nie jest łatwo. Jedyną drogą zapewniającą turyńczykom powrót do Ligi Mistrzów, jest wygranie Ligi Europy. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

Jako swojego pierwszego rywala Włosi trafili na francuskie Nantes. Ta ekipa zdołała wyjść ze swojej grupy pomimo aż trzech porażek. W Ligue 1 również znajdują się w połowie stawki i wydaje się, że trudno będzie im postawić się zdeterminowanemu Juventusowi.

Juventus – Nantes, transmisja na żywo w TV

Mecze Ligi Europy są w Polsce transmitowane jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Spotkania Juventus – Nantes nie zobaczysz zatem w tradycyjnej telewizji.

Juventus – Nantes, transmisja online

Starcie Ligi Europy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Allilanz Stadium.

Juventus – Nantes, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze są wielkimi faworytami nadchodzącego pojedynku.

Juventus FC Nantes 1.40 5.00 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2023 06:21 .

