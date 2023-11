fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia – Stal, gdzie oglądać

Jagiellonia Białystok i Stal Mielec to zespoły, które dzieli różnica 11 punktów w ligowej tabeli. Przed piątkowym spotkaniem drużyna Adriana Siemieńca jest wiceliderem rozgrywek. Z kolei na 10. pozycji zadomowili się podopieczni Kamila Kieresia.

Jagiellonia do piątkowego meczu podejdzie po porażce z Pogonią Szczecin (1:2). Jednocześnie dobiegła końca passa bez porażki białostoczan. Z kolei Stal ostatnio pokonała Legię Warszawa (3:0).

Jagiellonia – Stal, transmisja na żywo w TV

Starcie Jagiellonia Białystok – Stal Mielec będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K.

Jagiellonia – Stal, transmisja online

Standardowo nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie do obejrzenia spotkanie Jagiellonia – Stal. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Jagiellonia – Stal, kto wygra?

Jagiellonia – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo Jagiellonii wynosi 1.55. Z kolei opcja na zwycięstwo Stali kształtuje się w wysokości 6.25.

Jagiellonia Białystok Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2023 10:45 .

