Inter Mediolan i Atalanta Bergamo zagrają w sobotnim hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Yann Bisseck

Inter – Atalanta, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Atalantą Bergamo. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce ligowej z Milanem (0:1).

Atalanta Bergamo również źle wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Raffaele Palladino w środku tygodnia zostali bowiem rozgromieni przez Bayern Monachium w Lidze Mistrzów (1:6). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Inter – Atalanta, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Atalanta Bergamo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Inter – Atalanta, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Atalanta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Atalanty wygraną Interu

remisem

wygraną Atalanty 0 Votes

Inter – Atalanta, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.54. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 5.60.

Inter Mediolan Atalanta 1.54 4.10 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2026 15:01

