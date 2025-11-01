Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?
Iga Świątek zagra z Madison Keys w pierwszym spotkaniu fazy grupowej na turnieju WTA Finals w Rijadzie. Mecz można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Ponadto darmową transmisję udostępnia platforma STS TV. Początek meczu Świątek – Keys zaplanowano na sobotę (1 listopada) na godzinę 16:00.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo
Dzisiejszy mecz Igi Światek z Madison Keys można obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki:
- założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,
- zagrać dowolny kupon za minimalną kwotę.
Po spełnieniu warunków otrzymasz możliwość oglądania wszystkich meczów WTA Finals. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka chwil, więc zdążysz nawet po rozpoczęciu meczu!
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? O której?
Najbliższy mecz Igi Świątek z Madison Keys odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00. Będzie to dla Polki pierwszy mecz fazy grupowej w ramach turnieju WTA Finals w Rijadzie.
Kto wygra mecz?
- Świątek 94%
- Keys 6%
35+ Votes
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.