Iga Świątek wraca na kort. Polka zagra dziś, 1 listopada 2025 roku, w meczu WTA Finals. Sprawdź, kiedy i o której godzinie rozpocznie się spotkanie oraz gdzie obejrzeć transmisję na żywo – także za darmo.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?

Iga Świątek zagra z Madison Keys w pierwszym spotkaniu fazy grupowej na turnieju WTA Finals w Rijadzie. Mecz można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Ponadto darmową transmisję udostępnia platforma STS TV. Początek meczu Świątek – Keys zaplanowano na sobotę (1 listopada) na godzinę 16:00.

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Światek z Madison Keys można obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki:

założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,

zagrać dowolny kupon za minimalną kwotę.

Po spełnieniu warunków otrzymasz możliwość oglądania wszystkich meczów WTA Finals. Proces rejestracji zajmie Ci dosłownie kilka chwil, więc zdążysz nawet po rozpoczęciu meczu!

Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek z Madison Keys odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00. Będzie to dla Polki pierwszy mecz fazy grupowej w ramach turnieju WTA Finals w Rijadzie.

