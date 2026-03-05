Hurkacz – Kovacevic: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (05.03.2026)

20:37, 5. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Hubert Hurkacz rozpoczyna rywalizację w turnieju ATP Indian Wells. W pierwszej rundzie zmierzy się z Aleksandarem Kovaceviciem. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Hurkacz - Kovacevic w TV i online.

Hubert Hurkacz
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Kovacevic, gdzie obejrzeć na żywo?

Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację w prestiżowym turnieju ATP Indian Wells od pojedynku z Aleksandarem Kovaceviciem. Polak wrócił niedawno do gry po przerwie spowodowanej kontuzją i w pierwszych występach prezentował się solidnie, jednak w ostatnich tygodniach jego wyniki były nierówne. Hurkacz liczy, że na kalifornijskich kortach wróci na zwycięską ścieżkę.

Kovacevic również nie znajduje się obecnie w najwyższej formie. Amerykanin rozpoczął sezon bardzo dobrze, docierając do półfinału turnieju w Brisbane, ale w kolejnych startach nie potrafił utrzymać wysokiego poziomu. Będzie to pierwsze w historii spotkanie tych tenisistów, a statystyki przemawiają na korzyść Polaka, który w Indian Wells ma dobry bilans meczów otwarcia. Transmisja pojedynku dostępna będzie w telewizji oraz internecie.

Hurkacz – Kovacevic, transmisja w TV

Mecz pierwszej rundy turnieju ATP Indian Wells Hurkacz – Kovacevic rozegrany zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 22:00. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na kanałach Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium.

Hurkacz – Kovacevic: transmisja za darmo

Spotkanie Hurkacz – Kovacevic można obejrzeć ZA DARMO dzięki transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do streamu, należy spełnić dwa warunki.

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Kovacevic?

Transmisja z meczu Hurkacz – Kovacevic będzie dostępna na kanałach Polsatu oraz w usłudze STS TV z kodem GOAL.

Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Kovacevic?

Spotkanie Hurkacz – Kovacevic rozegrane zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 22:00.