Przed nami 12. runda sezonu 2023 Formuły 1. Tym razem najlepsi kierowcy rywalizować będą na torze Spa-Francorchamps w ramach Grand Prix Belgii. Chrapkę na kolejne zwycięstwo ma Max Verstappen, który w tym sezonie wygrał już dziewięć z jedenastu wyścigów. Holender wygrał piątkowe kwalifikacje do niedzielnego wyścigu, ale do rywalizacji przystąpi dopiero z trzeciego z rzędu, po tym jak ze względu na wymianę części w skrzyni biegów został przesunięty o pięć pozycji. Mimo tego pozostaje faworytem do zwycięstwa.

W ramach weekendu wyścigowego w Belgii w sobotę odbędzie się również wyścig sprinterski, w którym kierowcy będą rywalizować o dodatkowe punkty.

Rywalizację w ramach Grand Prix Belgii można śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie na platformie Viaplay.

Prawami do pokazywania wyścigów w F1 w Polsce dysponuje platforma Viaplay, co oznacza, że wyścigu nie zobaczymy w tradycyjnej telewizji. Transmisja dostępna będzie tylko drogą online.

Rywalizację w ramach Grand Prix Belgii można oglądać tylko na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto oraz wykupić odpowiedni pakiet.

O której Grand Prix Belgii?

Główny wyścig o Grand Prix Belgii odbędzie się w niedzielę (30 lipca) o godzinie 15:00. W ramach weekendu odbędzie się również wyścig sprinterski. Wystartuje w sobotę (29 lipca) o godzinie 16:30.

