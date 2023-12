IMAGO / Adam Starszyński / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze – Warta Poznań, gdzie oglądać

Górnik Zabrze – Warta Poznań, gdzie oglądać

Górnik Zabrze w ostatnich tygodniach ma dwa oblicza. Przed własną publicznością ograł Raków, Cracovię i Pogoń, ale na wyjazdach przegrywał rywalizacje ze Stalą i Puszczą, a także tylko remisował z Radomiakiem. Warta natomiast na zwycięstw czeka od pięciu spotkań. To sprawia, że faworytem tego starcia mienią się gospodarze. Jednak warto zauważyć, że to ekipa z Wielkopolski wygrała aż trzy z pięciu ostatnich bezpośrednich rywalizacji.

Górnik Zabrze – Warta Poznań, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Górnik – Warta będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Family. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00.

Górnik Zabrze – Warta Poznań, transmisja online

Piątkowy pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto nadmienić, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Górnik Zabrze – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Faworytem tego pojedynku jest Górnik Zabrze. Gospodarze notują serię trzech wygranych z rzędu na własnym stadionie, z kolei Warta nie potrafi sięgnąć po trzy oczka od czterech meczów w PKO Ekstraklasie.

Gdzie obejrzeć mecz Górnik – Warta? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Górnik – Warta? Mecz rozpocznie się w piątek, 15 grudnia, o godzinie 18:00.

