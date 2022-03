PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Górnik Zabrze – Lech Poznań: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W środę o półfinał Pucharu Polski powalczą dwie ekipy, które od dłuższego czasu nie dodały tego trofeum do swojej gabloty. Czy Górnik Zabrze powstrzyma lidera Ekstraklasy? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Puchar Polski Górnik Zabrze Lech Poznań 3.75 3.50 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2022 10:22 .

Górnik Zabrze – Lech Poznań, gdzie oglądać

W tegorocznym ćwierćfinale Pucharu Polski dojdzie do pojedynku dwóch niezwykle utytułowanych ekip, które jednak od dłuższego czasu nie zdołały dodać tego trofeum do swojej gabloty. O ile jednak Lech Poznań po raz ostatni wygrał go trzynaście lat temu, o tyle Górnik Zabrze czeka na nie od aż pięciu dekad!

Gospodarze po powrocie do gry po przerwie zimowej prezentują się przeciętnie. Po męczarniach awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski, pokonując Piast Gliwice po rzutach karnych. W Ekstraklasie wygrali i przegrali po razie, dwukrotnie zremisowali.

Lech, zaś, zaliczył wpadkę z Lechią Gdańsk (0:1), ale w pozostałych meczach potwierdził mistrzowskie aspiracje. Ostatnio pewnie wypunktował Pogoń Szczecin, umacniając się na fotelu lidera. Bilans bezpośrednich starć również przemawia za Kolejorzem. By przypomnieć sobie ostatni triumf Górnika nad Lechem, trzeba cofnąć się aż do marca 2019 roku.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Ćwierćfinałowy pojedynek Pucharu Polski obejrzymy na kanale Polsat Sport.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby środowy pojedynek w Pucharze Polski obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy czy Pucharu Polski.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, transmisja online

Środowe starcie obejrzeć możesz również przez internet, za pomocą aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że wykupisz miesięczny abonament w cenie 40 zł. Powyżej wyjaśniliśmy również, jak uzyskać do niego dostęp zupełnie za darmo.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Lech Poznań znajduje się w zdecydowanie wyższej dyspozycji niż Górnik Zabrze. Bukmacherzy stawiają zatem na Kolejorza.

