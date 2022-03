PressFocus Na zdjęciu: Legia - Górnik Łęczna

Legia – Górnik Łęczna: transmisja w telewizji oraz stream online. Rywalizacja w Pucharze Polski wkroczyła w decydującą fazę, a w środę poznamy ostatniego półfinalistę. Spotkanie, które rozegrane zostanie w Warszawie transmitowane będzie w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób na obejrzenie go zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go.

Puchar Polski Legia Warszawa Górnik Łęczna 1.50 4.75 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2022 09:39 .

Legia – Górnik Łęczna, gdzie obejrzeć

Obie drużyny w tym sezonie zamieszane są w walkę o utrzymanie, ale po ostatnim weekendzie mogły odetchnąć. Było to możliwe dzięki odniesionym zwycięstwom. Legia w kluczowym meczu pokonała u siebie 2:1 Wisłę Kraków, natomiast Górnik Łęczna ograł Stal Mielec.

W środę stawką meczu na Stadionie Wojska Polskiego będzie miejsce w półfinale Pucharu Polski. I nie ma wątpliwości, że obie drużyny będą walczyć to, aby znaleźć się w najlepszej czwórce. W roli faworyta na boisko wybiegną gospodarze, ale Górnik wcale nie stoi na straconej pozycji. Wystarczy zwrócić uwagę na serię siedmiu kolejnych ligowych meczów bez porażki drużyny z Łęcznej.

W ligowym meczu obu zespołów w tym sezonie górą była Legia, która wygrała u siebie 3:1. Jak będzie w środowym meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:45? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Legia – Górnik.

Legia – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Pucharu Polski w tym sezonie dysponuje stacja Polsat. Środowy mecz pomiędzy Legią i Górnikiem Łęczna będziemy mogli obejrzeć na kanale Polsat Sport. Poniżej znajdziecie również sposób, którego zastosowanie pozwoli na obejrzenie spotkania zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Legia – Górnik Łęczna: transmisja na żywo za darmo

Bukmacher Fuksiarz w współpracy z Polsatem przygotował bardzo ciekawą ofertę. Tylko teraz można zupełnie za darmo odebrać dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, który umożliwia między innymi oglądanie meczów Pucharu Polski. Wystarczy spełnić dwa proste warunki. Oto one:

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Legia – Górnik Łęczna, transmisja online

Mecz Legii z Górnikiem Łęczna będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go, ale aby mieć do niej dostęp trzeba posiadać odpowiedni pakiet. Teraz możecie go uzyskać zupełnie za darmo na 30 dni. Powyżej znajdziecie informacje o tym, co należy zrobić.

Legia – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed środowy meczem nie mają wątpliwości i w roli faworyta do zwycięstwa stawiają Legię. Naszym zdaniem nie można jednak odbierać szans gościom z Łęcznej.

Legia Warszawa Górnik Łęczna 1.50 4.75 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2022 09:39 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin