Gdzie oglądać mecze Ligi Konferencji? Transmisja za darmo (02.10.2025)

17:43, 2. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Liga Konferencji: gdzie obejrzeć? Mecze tych rozgrywek będą dostępne w standardowej telewizji oraz online. Sprawdź, jak można oglądać za darmo.

Liga Konferencji
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Liga Konferencji
Liga Konferencji przez 3 miesiące ZA DARMO. Odbierz voucher na Polsat Sport z kodem GOALPOLSAT!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liga Konferencji: gdzie oglądać za darmo?

Mecze Ligi Konferencji można oglądać w standardowej telewizji na kanałach sportowych Polsatu oraz w internecie za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Darmowy dostęp do transmisji jest możliwy dzięki voucherom od Superbet. Bukmacher rozdaje 3-miesięczne dostępy do pakietu sportowego.

Voucher od Superbet może otrzymać każdy nowy klient bukmachera. Jeśli odbierzesz go teraz, to będziesz mógł obejrzeć wszystkie jesienne mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji w komfortowy i legalny sposób. Wystarczy zarejestrować się u bukmachera z kodem GOALPOLSAT, wpłacić 40 zł i postawić dowolny zakład. Standardowy koszt usługi za 3 miesiące to 150 zł, a więc oszczędzasz naprawdę istotną kwotę.

Odbieram 3-miesięczny voucher na Polsat Sport od Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecze Ligi Konferencji za darmo?

Mecze Ligi Konferencji są dostępne w Polsacie. Trzymiesięczny dostęp w ramach vouchera otrzymasz dzięki tym krokom:

  1. Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (klikając w ten link),
  2. Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład,
  3. Przejdź pełną weryfikację konta,
  4. Odbierz voucher przesłany na adres e-mail,
  5. Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe mecze Rakowa, Lecha, Jagiellonii i Legii w LK!

Mecze Ligi Konferencji dzisiaj (02.10.2025):

  • Dynamo Kijów – Crystal Palace, 18:45
  • Jagiellonia Białystok – Hamrun, 18:45
  • KuPS – Drita, 18:45
  • Lausanne – Breidablik, 18:45
  • Lech Poznań – Rapid Wiedeń, 18:45
  • Noah – Rijeka, 18:45
  • Omonia – 1. FSV Mainz 05, 18:45
  • Vallecano – Shkendija, 18:45
  • Zrinjski – Lincoln, 18:45
  • Aberdeen – Szachtar Donieck, 21:00
  • AEK Larnaka – Alkmaar, 21:00
  • Celje – AEK, 21:00
  • Fiorentina – Sigma Ołomuniec, 21:00
  • Legia Warszawa – Samsunspor, 21:00
  • Raków Częstochowa – Univ. Craiova, 21:00
  • Shelbourne – Hacken, 21:00
  • Slovan Bratysława – Strasbourg, 21:00
  • Sparta Praga – Shamrock Rovers, 21:00

Liga Konferencji: transmisja TV i online

Prawa do transmisji Ligi Konferencji UEFA w Polsce na sezon 2025/2026 posiada Telewizja Polsat. Oznacza to, że mecze można oglądać na:

  • Kanałach Polsat Sport (np. Polsat Sport, Polsat Sport 1, Polsat Sport 2).
  • Dedykowanych kanałach Polsat Sport Premium.
  • Platformie streamingowej Polsat Box Go.

