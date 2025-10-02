Liga Konferencji: gdzie obejrzeć? Mecze tych rozgrywek będą dostępne w standardowej telewizji oraz online. Sprawdź, jak można oglądać za darmo.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Liga Konferencji

Liga Konferencji: gdzie oglądać za darmo?

Mecze Ligi Konferencji można oglądać w standardowej telewizji na kanałach sportowych Polsatu oraz w internecie za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Darmowy dostęp do transmisji jest możliwy dzięki voucherom od Superbet. Bukmacher rozdaje 3-miesięczne dostępy do pakietu sportowego.

Voucher od Superbet może otrzymać każdy nowy klient bukmachera. Jeśli odbierzesz go teraz, to będziesz mógł obejrzeć wszystkie jesienne mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji w komfortowy i legalny sposób. Wystarczy zarejestrować się u bukmachera z kodem GOALPOLSAT, wpłacić 40 zł i postawić dowolny zakład. Standardowy koszt usługi za 3 miesiące to 150 zł, a więc oszczędzasz naprawdę istotną kwotę.

Jak oglądać mecze Ligi Konferencji za darmo?

Mecze Ligi Konferencji są dostępne w Polsacie. Trzymiesięczny dostęp w ramach vouchera otrzymasz dzięki tym krokom:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (klikając w ten link), Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład, Przejdź pełną weryfikację konta, Odbierz voucher przesłany na adres e-mail, Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe mecze Rakowa, Lecha, Jagiellonii i Legii w LK!

Mecze Ligi Konferencji dzisiaj (02.10.2025):

Dynamo Kijów – Crystal Palace, 18:45

Jagiellonia Białystok – Hamrun , 18:45

, 18:45 KuPS – Drita, 18:45

Lausanne – Breidablik, 18:45

Lech Poznań – Rapid Wiedeń , 18:45

, 18:45 Noah – Rijeka, 18:45

Omonia – 1. FSV Mainz 05, 18:45

Vallecano – Shkendija, 18:45

Zrinjski – Lincoln, 18:45

Aberdeen – Szachtar Donieck, 21:00

AEK Larnaka – Alkmaar, 21:00

Celje – AEK, 21:00

Fiorentina – Sigma Ołomuniec, 21:00

Legia Warszawa – Samsunspor , 21:00

, 21:00 Raków Częstochowa – Univ. Craiova , 21:00

, 21:00 Shelbourne – Hacken, 21:00

Slovan Bratysława – Strasbourg, 21:00

Sparta Praga – Shamrock Rovers, 21:00

Liga Konferencji: transmisja TV i online

Prawa do transmisji Ligi Konferencji UEFA w Polsce na sezon 2025/2026 posiada Telewizja Polsat. Oznacza to, że mecze można oglądać na:

Kanałach Polsat Sport (np. Polsat Sport, Polsat Sport 1, Polsat Sport 2).

(np. Polsat Sport, Polsat Sport 1, Polsat Sport 2). Dedykowanych kanałach Polsat Sport Premium .

. Platformie streamingowej Polsat Box Go.