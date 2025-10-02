REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Liga Konferencji: gdzie oglądać za darmo?
Mecze Ligi Konferencji można oglądać w standardowej telewizji na kanałach sportowych Polsatu oraz w internecie za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Darmowy dostęp do transmisji jest możliwy dzięki voucherom od Superbet. Bukmacher rozdaje 3-miesięczne dostępy do pakietu sportowego.
Voucher od Superbet może otrzymać każdy nowy klient bukmachera. Jeśli odbierzesz go teraz, to będziesz mógł obejrzeć wszystkie jesienne mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji w komfortowy i legalny sposób. Wystarczy zarejestrować się u bukmachera z kodem GOALPOLSAT, wpłacić 40 zł i postawić dowolny zakład. Standardowy koszt usługi za 3 miesiące to 150 zł, a więc oszczędzasz naprawdę istotną kwotę.
Jak oglądać mecze Ligi Konferencji za darmo?
Mecze Ligi Konferencji są dostępne w Polsacie. Trzymiesięczny dostęp w ramach vouchera otrzymasz dzięki tym krokom:
- Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (klikając w ten link),
- Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład,
- Przejdź pełną weryfikację konta,
- Odbierz voucher przesłany na adres e-mail,
- Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe mecze Rakowa, Lecha, Jagiellonii i Legii w LK!
Mecze Ligi Konferencji dzisiaj (02.10.2025):
- Dynamo Kijów – Crystal Palace, 18:45
- Jagiellonia Białystok – Hamrun, 18:45
- KuPS – Drita, 18:45
- Lausanne – Breidablik, 18:45
- Lech Poznań – Rapid Wiedeń, 18:45
- Noah – Rijeka, 18:45
- Omonia – 1. FSV Mainz 05, 18:45
- Vallecano – Shkendija, 18:45
- Zrinjski – Lincoln, 18:45
- Aberdeen – Szachtar Donieck, 21:00
- AEK Larnaka – Alkmaar, 21:00
- Celje – AEK, 21:00
- Fiorentina – Sigma Ołomuniec, 21:00
- Legia Warszawa – Samsunspor, 21:00
- Raków Częstochowa – Univ. Craiova, 21:00
- Shelbourne – Hacken, 21:00
- Slovan Bratysława – Strasbourg, 21:00
- Sparta Praga – Shamrock Rovers, 21:00
Liga Konferencji: transmisja TV i online
Prawa do transmisji Ligi Konferencji UEFA w Polsce na sezon 2025/2026 posiada Telewizja Polsat. Oznacza to, że mecze można oglądać na:
- Kanałach Polsat Sport (np. Polsat Sport, Polsat Sport 1, Polsat Sport 2).
- Dedykowanych kanałach Polsat Sport Premium.
- Platformie streamingowej Polsat Box Go.
