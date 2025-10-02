Gdzie oglądać mecz Rakowa dzisiaj? Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa - CS Universitatea Craiova będzie dostępna w TV oraz poprzez stream online.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Rakowa?

Mecz Rakowa Częstochowa z Universitatea Craiova w 1. kolejce Ligi Konferencji Europy będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Spotkanie dostępne będzie również w internecie poprzez platformę Polsat Box Go.

Mecz Rakowa dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Raków Częstochowa – Universitatea Craiova będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat Sport 2. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 21:00.

Mecz Rakowa dzisiaj: stream online

Mecz Rakowa z Universitatea Craiova będzie można obejrzeć także w internecie. Transmisja online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go od godziny 20:55.

