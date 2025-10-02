REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Rakowa?
Mecz Rakowa Częstochowa z Universitatea Craiova w 1. kolejce Ligi Konferencji Europy będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Spotkanie dostępne będzie również w internecie poprzez platformę Polsat Box Go.
Kibice mogą uzyskać dostęp do kanałów Polsatu Sport dzięki specjalnemu voucherowi od Superbet. Odbierając go teraz, zyskasz możliwość oglądania wszystkich meczów Rakowa i pozostałych polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji przez 3 miesiące. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecze Rakowa dzięki voucherowi od Superbet?
Voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet możesz otrzymać po wykonaniu kilku kroków:
- Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (klikając w ten link),
- Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład,
- Przejdź pełną weryfikację konta,
- Odbierz voucher przesłany na adres e-mail,
- Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe mecze Rakowa, Lecha, Jagiellonii i Legii w LK!
Mecz Rakowa dzisiaj: transmisja TV
Spotkanie Raków Częstochowa – Universitatea Craiova będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat Sport 2. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 21:00.
Mecz Rakowa dzisiaj: stream online
Mecz Rakowa z Universitatea Craiova będzie można obejrzeć także w internecie. Transmisja online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go od godziny 20:55.
Czy Raków wygra mecz?
- Tak 100%
- Nie 0%
4+ Votes
Spotkanie Raków Częstochowa – Universitatea Craiova odbędzie się w czwartek (2 października) o godzinie 21:00 na ArcelorMittal Park w Sosnowcu.
Mecz Raków – Craiova będzie transmitowany w telewizji na Polsat Sport 2 oraz online na platformie Polsat Box Go.