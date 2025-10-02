Gdzie oglądać mecz Rakowa dzisiaj? Transmisja TV i stream online za darmo (02.10.2025)

19:17, 2. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie oglądać mecz Rakowa dzisiaj? Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa - CS Universitatea Craiova będzie dostępna w TV oraz poprzez stream online.

Michael Ameyaw
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michael Ameyaw
Liga Konferencji przez 3 miesiące ZA DARMO. Odbierz voucher na Polsat Sport z kodem GOALPOLSAT!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Rakowa?

Mecz Rakowa Częstochowa z Universitatea Craiova w 1. kolejce Ligi Konferencji Europy będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Spotkanie dostępne będzie również w internecie poprzez platformę Polsat Box Go.

Kibice mogą uzyskać dostęp do kanałów Polsatu Sport dzięki specjalnemu voucherowi od Superbet. Odbierając go teraz, zyskasz możliwość oglądania wszystkich meczów Rakowa i pozostałych polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji przez 3 miesiące. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.

Odbieram 3-miesięczny voucher na Polsat Sport od Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecze Rakowa dzięki voucherowi od Superbet?

Voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet możesz otrzymać po wykonaniu kilku kroków:

  1. Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (klikając w ten link),
  2. Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład,
  3. Przejdź pełną weryfikację konta,
  4. Odbierz voucher przesłany na adres e-mail,
  5. Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe mecze Rakowa, Lecha, Jagiellonii i Legii w LK!

Mecz Rakowa dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Raków Częstochowa – Universitatea Craiova będzie transmitowane w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat Sport 2. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 21:00.

Mecz Rakowa dzisiaj: stream online

Mecz Rakowa z Universitatea Craiova będzie można obejrzeć także w internecie. Transmisja online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go od godziny 20:55.

Czy Raków wygra mecz?

  • Tak
  • Nie
  • Tak 100%
  • Nie 0%

4+ Votes

O której dzisiaj mecz Rakowa Częstochowa?

Spotkanie Raków Częstochowa – Universitatea Craiova odbędzie się w czwartek (2 października) o godzinie 21:00 na ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

Gdzie obejrzeć mecz Rakowa dzisiaj?

Mecz Raków – Craiova będzie transmitowany w telewizji na Polsat Sport 2 oraz online na platformie Polsat Box Go.