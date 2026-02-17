Galatasaray – Juventus, gdzie oglądać?
Wtorkowe zmagania w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów rozpoczną się od starcia, w którym Galatasaray przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Turecki zespół przystąpi do tej rywalizacji po pokonaniu Eyusporu (5:1).
Juventus natomiast nie może dobrze wspominać swojego ostatniego występu. Podopieczni Luciano Spalletti uznali bowiem wyższość Interu Mediolan (2:3). Nadchodząca rywalizacja w Stambule zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Galatasaray – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie Galatasaray – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.
Galatasaray – Juventus, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.
Galatasaray – Juventus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Galatasaray
- remisem
- wygraną Juventusu
Galatasaray – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Galatasaray natomiast sięga nawet 3.40.
Mecz odbędzie się już we wtorek (17 lutego) o godzinie 18:45.
