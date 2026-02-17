Juventus i Galatasaray zmierzą się ze sobą w pierwszym wtorkowym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Galatasaray – Juventus, gdzie oglądać?

Wtorkowe zmagania w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów rozpoczną się od starcia, w którym Galatasaray przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Turecki zespół przystąpi do tej rywalizacji po pokonaniu Eyusporu (5:1).

Juventus natomiast nie może dobrze wspominać swojego ostatniego występu. Podopieczni Luciano Spalletti uznali bowiem wyższość Interu Mediolan (2:3). Nadchodząca rywalizacja w Stambule zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Galatasaray – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Galatasaray – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.

Galatasaray – Juventus, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.

Galatasaray – Juventus, kto wygra?

Galatasaray – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Galatasaray natomiast sięga nawet 3.40.

Galatasaray Stambuł Juventus FC Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2026 16:49

Gdzie oglądać mecz Galatasaray – Juventus? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Galatasaray – Juventus? Mecz odbędzie się już we wtorek (17 lutego) o godzinie 18:45.

