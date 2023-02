PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt ma już niewielkie szanse na dogonienie Barcelony w ligowej tabeli, ale dotychczasowe niepowodzenia może nadrobić dobrą postawą w Lidze Mistrzów. Już w 1/8 finału czeka go jednak trudne zadanie, bowiem jego rywalem będzie Liverpool. Pierwszy mecz już we wtorek na Anfield Road. Sprawdź gdzie oglądać dzisiejszy mecz Realu Madryt w TV i online.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt powoli żegna się z marzeniami o obronie mistrzostwa Hiszpanii. Jego strata do prowadzącej Barcelony wynosi osiem punktów, a czasu na jej odrobienie jest coraz mniej. Królewscy mają jednak otwartą drogę do kolejnego triumfu w Lidze Mistrzów, choć oczywiście nie będzie o niego łatwo. Pierwszą przeszkodą w fazie pucharowej jest Liverpool, z którym już we wtorek zmierzą się po raz pierwszy na Anfield Road.

Mecz Liverpoolu z Królewskimi odbędzie się we wtorek (21 lutego) o godzinie 21:00. Kibice w Polsce rywalizację w telewizji będą mogli śledzić na kanale Polsat Sport Premium 2. To jedyny telewizyjny kanał w naszym kraju, na którym będzie transmitowany ten pojedynek. Korzystając z internetu mecz będzie można natomiast oglądać za pośrednictwem CANAL+ online. Teraz na pakiet obejmujący transmisje z Ligi Mistrzów obowiązuje bardzo atrakcyjna promocja. Szczegóły poniżej.

Liverpool – Real Madryt: gdzie oglądać?

W telewizji transmisja będzie prowadzona na kanale Polsat Sport Premium 2, ale zwracamy uwagę na możliwość oglądania meczu online. I to na świetnych warunkach. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony możemy wybrać pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports za 126 zł taniej niż ma to miejsce w standardowym cenniku. Za 6-miesięczny dostęp zapłacimy tylko 288 zł, co w przeliczeniu na jeden miesiąc daje tylko 48 zł.

Liverpool – Real Madryt: kto wygra?

Pierwszy pojedynek nie ma wyraźnego faworyta, ale za Liverpoolem na pewno przemawia atut własnego boiska. A Twoim zdaniem jak zakończy się wtorkowy mecz?

