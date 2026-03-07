Djoković – Majchrzak: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (07.03.2026)

Novak Djoković zagra z Kamilem Majchrzakiem w drugiej rundzie ATP Indian Wells. Mecz rozpocznie się w sobotę (7 marca) około godziny 22:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

Djoković – Majchrzak: gdzie obejrzeć na żywo?

Novak Djoković zmierzy się z Kamilem Majchrzakiem w drugiej rundzie turnieju ATP Indian Wells. W pierwszej rundzie Polak pokonał Giovanniego Mpetshia Perricarda (2:1), natomiast serbski tenisista dzięki wysokiej pozycji w rankingu otrzymał „wolny los”.

Będzie to pierwsze w historii spotkanie obu zawodników. Djoković wraca na korty po tegorocznym finale Australian Open, w którym przegrał z Carlosem Alcarazem. Dla Majchrzaka będzie to wymagający mecz, a ewentualne zwycięstwo Polaka uznawane byłoby za sporą sensację. 30-letni Majchrzak zajmuje obecnie 57. miejsce w rankingu ATP, a starcie z doświadczonym Serbem będzie jednym z najtrudniejszych w jego karierze.

Djoković – Majchrzak: transmisja w TV

Mecz Novaka Djokovicia z Kamilem Majchrzakiem zostanie rozegrany w sobotę (7 marca) około godziny 22:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Djoković – Majchrzak: transmisja za darmo

Spotkanie Novak Djoković – Kamil Majchrzak można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV.

