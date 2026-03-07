Djoković – Majchrzak: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (07.03.2026)

Djoković – Majchrzak: gdzie obejrzeć na żywo?
Novak Djoković zmierzy się z Kamilem Majchrzakiem w drugiej rundzie turnieju ATP Indian Wells. W pierwszej rundzie Polak pokonał Giovanniego Mpetshia Perricarda (2:1), natomiast serbski tenisista dzięki wysokiej pozycji w rankingu otrzymał „wolny los”.
Będzie to pierwsze w historii spotkanie obu zawodników. Djoković wraca na korty po tegorocznym finale Australian Open, w którym przegrał z Carlosem Alcarazem. Dla Majchrzaka będzie to wymagający mecz, a ewentualne zwycięstwo Polaka uznawane byłoby za sporą sensację. 30-letni Majchrzak zajmuje obecnie 57. miejsce w rankingu ATP, a starcie z doświadczonym Serbem będzie jednym z najtrudniejszych w jego karierze.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Djoković – Majchrzak: transmisja w TV
Mecz Novaka Djokovicia z Kamilem Majchrzakiem zostanie rozegrany w sobotę (7 marca) około godziny 22:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.
Djoković – Majchrzak: transmisja za darmo
Spotkanie Novak Djoković – Kamil Majchrzak można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do streamu, należy spełnić dwa warunki.
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł
- Transmisja z meczu Djoković – Majchrzak zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 2, w usłudze Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV z kodem GOAL.
Początek transmisji meczu Djoković – Majchrzak w sobotę (7 marca) około godziny 22:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.