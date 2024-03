SV Darmstadt - Bayern Monachium: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wracający do wysokiej formy Bawarczycy w sobotę zmierzą się z czerwoną latarnią Bundesligi. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Darmstadt – Bayern, gdzie oglądać

Wydaje się, że Bayern Monachium powoli wraca do normalnej dyspozycji. Bawarczycy najpierw wywalczyli triumf nad RB Lipsk, później z nawiązką odrobili straty przeciwko SS Lazio, a ostatnio rozbili w pył FSV Mainz (8:1). Wszystko składa się na to, że dobra seria rekordowych mistrzów Niemiec znajdzie kontynuację. W sobotnie popołudnie zmierzą się bowiem z czerwoną latarnią ligi – SV Darmstadt. Zespół ten powoli żegna się z Bundesligą. Traci już bowiem 12 punktów do bezpiecznej strefy.

Darmstadt – Bayern, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi posiada w Polsce Viaplay. Sobotnie spotkanie nie będzie zatem dostępne w tradycyjnej telewizji.

Darmstadt – Bayern, transmisja za darmo

Sobotni mecz obejrzeć za darmo możesz również w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Darmstadt – Bayern Monachium zostanie odblokowany

Darmstadt – Bayern, transmisja online

Mecz niemieckiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji spotkania na Merck-Stadion am Bollenfalltor.

Darmstadt – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów tylko katastrofa mogłaby zabrać Bayernowi komplet punktów.

Darmstadt Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 08:13 .

