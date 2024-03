fot. Imago / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Cracovia – Warta, gdzie oglądać

Cracovia i Warta Poznań to drużyny, znajdujące się w drugiej połówce tabeli. Obie ekipy dzieli różnica zaledwie dwóch oczek, co skutkuje tym, że finalnie obie ekipy zaangażowane są w grę o utrzymanie. Tym bardziej że Korona Kielce czy Puszcza Niepołomice, to ekipy, mające zaległy mecz do rozegrania.

Cracovia do piątkowej potyczki podejdzie, będąc od trzech spotkań bez zwycięstwa. Ostatnio krakowianie zremisowali z Piastem Gliwice (0:0). Warta ma natomiast za sobą podział punktów z Radomiakiem. Sprawdź typy na mecz Cracovia – Warta Poznań.

Cracovia – Warta, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie CANAL+ Family, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Michał Trela.

Cracovia – Warta, transmisja online

Rywalizacja z udziałem Cracovii i Warty Poznań będzie do obejrzenia również w internecie. Taką możliwość daje usługa CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Cracovia – Warta, kto wygra?

Cracovia – Warta, kursy bukmacherskie

Eksperci podają, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Cracovii kształtuje się w wysokości 1.80. Z kolei opcję na remis wyceniono na 3.60. Wariant na zwycięstwo Warty kształtuje się natomiast na poziomie 5.25.

Cracovia Warta Poznań 1.76 3.60 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2024 12:36 .

