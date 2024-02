IMAGO/Marta Badowska / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Cracovia Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lutego 2024 21:18 .

Cracovia – Warta Poznań, typy i przewidywania

Biorąc pod uwagę mecze domowe, Cracovia jest w dolnej połowie tabeli. Krakowianie wygrali jednak dwa ostatnie spotkania u siebie, a ich bilans bramkowy to aż 8:0. Warta dobrze radzi sobie w delegacjach i może sprawić problemy gospodarzom. To prawdopodobnie nie wystarczy jednak do powiększenia swojego dorobku punktowego. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Piłkarze Jacka Zielińskiego rozpoczęli nowy rok z przytupem, ponieważ rozbili Radomiaka aż 6:0. Później było już słabiej, ponieważ Cracovia podzieliła się punktami z Zagłębiem i Piastem. Na starcie tegorocznych zmagań wygrała również Warta, która ograła Raków. Później poznaniacy musieli zadowolić się remisem z Ruchem i Radomiakiem.

Cracovia – Warta Poznań, historia

Poprzedni mecz tych drużyn był rozgrywany w 6. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Grodzisku Wielkopolskim nie doczekaliśmy się goli i Warta zremisowała bezbramkowo z Cracovią.

Cracovia – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznawana jest przez bukmacherów Cracovia, która przystąpi do niego jako gospodarz. Kurs na wygraną krakowian wynosi około 1.85. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Warty jest to nawet 4.80. Kurs na remis waha się natomiast między 3.35 a 3.50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Cracovia – Warta Poznań, przewidywane składy

Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Cracovia Jacek Zielisnki 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Rezerwowi ▼ Mikkel Maigaard 2 Cornel Emilian Rapa 5 Virgil Ghita 17 Mateusz Bochnak 18 Takuto Oshima 20 Karol Knap 23 Fabian Bzdyl 31 Lukas Hrosso 63 Filip Rozga 1 Adrian Lis 8 Niilo Mäenpää 9 Marton Eppel 14 Bogdan Ionuţ Ţîru 15 Michal Kopczynski 21 Mateusz Kupczak 22 Konrad Matuszewski 25 Jakub Paszkowski 28 Filip Borowski

Cracovia – Warta Poznań, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Cracovii 0% Remis 100% Wygrana Warty 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Cracovii

Remis

Wygrana Warty

Cracovia – Warta Poznań, transmisja meczu

Piątkowy mecz 23. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Wartą rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji w CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ FAMILY. Istnieje również możliwość śledzenia jej w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

