Club Brugge – FC Barcelona: gdzie oglądać mecz? Kiedy gra Barcelona?

FC Barcelona zmierzy się z Club Brugge w meczu Ligi Mistrzów. Sprawdź, kiedy dokładnie gra Duma Katalonii i gdzie obejrzeć całe spotkanie.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Club Brugge – Barcelona: gdzie obejrzeć?

W 4. kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Club Brugge. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 4 listopada 2025 roku o godzinie 21:00. Transmisję meczu przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Stream online dostępny jest w serwisie Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Club Brugge – Barcelona: transmisja TV

Mecz Club Brugge – Barcelona w Lidze Mistrzów pokażą TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Początek transmisji o godzinie 21:00.

Club Brugge – Barcelona: stream online

Legalny stream meczu Club Brugge – Barcelona będzie dostępny w serwisie Canal+ Online. Możesz oglądać transmisję na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV w jakości HD, bez reklam i opóźnień.

Kiedy gra Barcelona z Club Brugge?

Mecz Club Brugge – Barcelona w 4. kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 4 listopada 2025 roku. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.