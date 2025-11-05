Club Brugge – FC Barcelona: gdzie oglądać mecz? Kiedy gra Barcelona?

Club Brugge – Barcelona: gdzie obejrzeć?
W 4. kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Club Brugge. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 4 listopada 2025 roku o godzinie 21:00. Transmisję meczu przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Stream online dostępny jest w serwisie Canal+ Online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Nie masz dostępu do Canal+ Online? Skorzystaj z oferty bukmachera STS i oglądaj Ligę Mistrzów przez 3 miesiące za darmo. Wystarczy założyć konto i wpłacić 50 zł – bez konieczności obstawiania zakładów. To prosty sposób, by śledzić wszystkie mecze Barcelony w fazie grupowej.
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS.
- Wpłać minimum 50 zł na swoje konto (nie musisz grać zakładu).
- Odbierz voucher na Canal+ Online, który przyjdzie e-mailem lub SMS-em.
Club Brugge – Barcelona: transmisja TV
Mecz Club Brugge – Barcelona w Lidze Mistrzów pokażą TVP 1, TVP Sport oraz Canal+ Extra 1. Początek transmisji o godzinie 21:00.
Club Brugge – Barcelona: stream online
Legalny stream meczu Club Brugge – Barcelona będzie dostępny w serwisie Canal+ Online. Możesz oglądać transmisję na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV w jakości HD, bez reklam i opóźnień.
Kiedy gra Barcelona z Club Brugge?
Mecz Club Brugge – Barcelona w 4. kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 4 listopada 2025 roku. Początek spotkania o godzinie 21:00.
