Chelsea – Newcastle: transmisja w telewizji oraz stream online. Niedzielne spotkanie na Stamford Bridge odbędzie się nieco w cieniu ogromnych problemów, które spotkały w ostatnim tygodniu The Blues. Mecz obejrzymy w polskiej telewizji, ale poniżej znajdziecie również informacje jak uzyskać zupełnie za darmo dostęp do internetowej transmisji.

Chelsea – Newcastle, gdzie oglądać

Niedzielne spotkanie na Stamford Bridge zapowiada się niezwykle ciekawie. Chelsea zagra w nim o czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo i umocnienie się na trzecim miejscu w tabeli Premier League. Czeka ją jednak niełatwe zadanie, bowiem jej rywalem będzie świetnie spisujące się w ostatnich tygodniach Newcastle United. Sroki wygrały sześć z siedmiu ostatnich meczów Premier League i nie muszą się już martwić o ligowy byt.

Pojedynek odbędzie się jednak nieco w cieniu ogromnych problemów, które w ostatnim tygodniu spadły na Chelsea, a które są oczywiście związane z nałożonymi na nią i jej właściciela Romana Abramowicza przez brytyjski rząd dotkliwymi sankcjami.

W jesiennej konfrontacji obu zespołów górą była Chelsea, która na St. James’ Park wygrała pewnie 3:0. Czy Newcastle weźmie teraz rewanż w Londynie? Sprawdź typy na mecz Chelsea – Newcastle.

Chelsea – Newcastle, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz pomiędzy Chelsea i Newcastle będziemy mogli oczywiście obejrzeć w polskiej transmisji. Transmisja, która rozpocznie się o godzinie 15:00, będzie prowadzona na kanale Canal+ Premium. Pojedynek skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Chelsea – Newcastle, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Aby mieć do niej dostęp należy posiadać aktywny pakiet sportowy. Powyżej pokazaliśmy sposób, który pozwala na odebranie darmowego dostępu na 30 dni.

Chelsea – Newcastle, kursy bukmacherskie

Choć Newcastle w ostatnich spotkaniach było bardzo skuteczne, to zdaniem bukmacherów nie ma większych szans na zwycięstwo w Londynie. Kursy na wygraną gości sięgają nawet 12.00.

Chelsea Newcastle United 1.43 6.00 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2022 12:17 .

