Chelsea – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (13.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: N'Golo Kante i Joelinton

Niedzielne po południe również przyniesie sporo emocji na angielskich boiskach. Ciekawie będzie w Londynie, gdzie zagrają Chelsea – Newcastle. Obie ekipy nie zwalniają tempa, ku zdziwieniu Sroki od dłuższego czasu lecą we właściwym kierunku i na Stamford Bridge wylądują po trzech wygranych z rzędu. Sprawdź zapowiedź na ten pojedynek 29. kolejki Premier League.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Newcastle United 1.34 6.00 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 15:06 .

Chelsea – Newcastle, typy i przewidywania

Oprócz futbolu głowy piłkarzy Chelsea zajęte są też obecnym zamieszaniem wokół klubu. Nie ma pewności czy kolejne złe wieści wpłyną na wyniki, ale Newcastle urosło w siłę i nie zamierza zwalniać tempa. Sroki imponują strzelecką formą, bo nie walczą już tylko o przetrwanie.

Eddie Howe poukładał wszystkie puzzle, czego dowodem jest sześć zwycięstw i dwa remisy w ośmiu ostatnich spotkaniach. Chelsea również regularnie punktuje i zapewne planuje pozostać w czołówce na dłużej. Uważamy, że na Stamford Bridge obie ekipy umieszczą piłkę w siatce, ponieważ o wygranej mogą zadecydować detale.

Chelsea – Newcastle, sytuacja kadrowa

Thomas Tuchel dalej nie może skorzystać z usług Chilwella i Reece’a Jamesa. Natomiast Sroki zameldują się w Londynie bez Wilsona, Trippiera oraz Fernandeza.

Chelsea – Newcastle, ostatnie wyniki

Pech Chelsea rozpoczął się od finału Pucharu Anglii. Wówczas Kepa zmarnował rzut karny w szalonej serii jedenastek, co zaważyło później na ostateczny rezultat i porażkę w walce o pierwszy puchar w sezonie przeciwko Liverpool (0:1). Co prawda, w kolejnych tygodniach The Blues przeszli do ćwierćfinału Pucharu Anglii, a także pokonali Burnley i Norwich, lecz przy tym wszystkim ucierpiała również wizerunkowo. Sprzedaż klubu przez Abramowicza została zamrożona i teraz pojawiły się problemy finansowe. Póki nie znajdzie się nowy właściciel, media nie dadzą spokoju trzeciej sile w Premier League, stąd też trudno o pozytywne myślenie wszystkich związanych z zespołem.

Tymczasem Newcastle nie ma takich problemów, choć też nie posiada świętych właścicieli. Odchodząc już od spraw pozaboiskowych, trzeba pochwalić Sroki za znakomitą serię spotkań. Po przeciętnych występach w pierwszej fazie sezonu, teraz widać, że zimowe transfery i wkład Howe’a nie poszły na marne. Drużyna gości dawno porzuciła kompleksy, a co więcej bije się właśnie wejście do górnej części tabeli.

Chelsea – Newcastle, historia

Trzy ostatnie mecze tych drużyn padły łupem Chelsea. Londyńczycy jesienią rozbili Newcastle (3:0), jednak w niedzielę trudno będzie o tak gładką wygraną.

Chelsea – Newcastle, kursy bukmacherskie

Chelsea – Newcastle, przewidywane składy

Chelsea: Mendy – Sarr, Rudiger, Silva, Christensen – Kante, Jorginho, Kovacic, Mount, Ziyech, Havertz

Newcastle: Dubravka – Manquillo, Schar, Burn, Targett – Joelinton, Shelvey, Guimaraes, Murphy, Saint Maximin – Wood

Chelsea – Newcastle, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadziCanal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.